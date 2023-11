Potentiële Vandaag Inside-gast slaat uitnodiging voor de talkshow af

Vandaag Inside kan in de komende maanden vaak lijsttrekkers aan tafel verwachten in verkiezingstijd. Het grootste aantal politici heeft aangegeven wel naar de talkshow te willen komen, onder wie Geert Wilders, Caroline van der Plas en Dilan Yeşilgöz-Zegerius. Dat tot blijdschap van de heren van de talkshow, maar zij vingen alleen bot bij NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt.

Derksen reed nog wel naar Enschede en sprak lang met Omtzigt, maar die gaf aan zich niet op zijn gemak te voelen aan tafel bij Vandaag Inside. “Hij was heel vriendelijk, heel aardig. Maar het komt er eigenlijk op neer dat Omtzigt zich niet thuisvoelt aan onze tafel”, zei Derksen in de uitzending woensdagavond. “Hij is niet lenig in het mediawerk. Hij wil formeel de dossiers spuiten. Met de onverwachte dingen hier aan tafel kan hij niet omgaan.”

Een interview met de voormalig hoofdredacteur van Voetbal International alleen zag hij wél zitten, maar dan zou het format van het programma worden ondermijnd, legde Derksen uit waarom hij daar zijn fiat niet op gaf. “En dan nodigden ze de hoofdredacteur van zijn fanclub uit”, counterde presentator Wilfred Genee ook nog.

