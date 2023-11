'Prinses op de erwt' van Ajax weigert 25 verschillende appartementen na transfer

De voornaamste reden dat maandenlang in een hotel heeft gewoond, is zijn eigen kieskeurigheid. Volgens ESPN-journalist Cristian Willaert heeft de spits van Ajax in totaal 25 appartementen afgewezen, voordat hij een woning accepteerde.

Akpom liet na de gewonnen wedstrijd tegen sc Heerenveen (4-1) weten dat hij ongelukkig was in zijn eerste maanden in Amsterdam: hij voelde zich alleen en miste een menselijke benadering vanuit de club. Ook baalde hij ervan dat hij sinds zijn komst in een hotel moest verblijven. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion komt Willaert met meer details over de huizenjacht.

“Akpom vertelde over het gesprek met John van ’t Schip, dat hem dat zo goed deed, en dat hij nog in het hotel zat. Daar werd de conclusie uit getrokken dat Ajax hem had verwaarloosd en geen woonruimte voor hem had geregeld. Inmiddels heb ik een beetje geïnformeerd”, zegt de journalist. “Hij schijnt 25 verschillende appartementen te hebben bekeken en die heeft hij allemaal afgekeurd. De 26ste vond hij pas goed genoeg. Een beetje prinses op de erwt."