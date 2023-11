PSG door het oog van de naald: Champions League-exit was nabij

Paris Saint-Germain heeft een krankzinnig belangrijke penalty benut tegen Newcastle United. In de 97ste (!) minuut van de blessuretijd schoot vanaf elf meter raak na een ongelukkige handsbal, waardoor PSG overwintering in de Champions League alsnog in eigen hand heeft (1-1). Het leek echter een heel andere kant op te gaan voor de Fransen.

Na ruim twintig pogingen en een geweldige Nick Pope kreeg PSG diep in blessuretijd een penalty, die werd benut door Mbappé. Daardoor heeft PSG weer wat ademlucht in de groep als virtuele nummer twee. Bij een nederlaag was de formatie afgezakt naar de derde plaats en had opponent Newcastle United het lot van PSG in handen gehad. Op voorhand was Groep F by far de spannendste poule in de hele Champions League, zonder kleine ploegen. Virtueel stond PSG ondanks de nederlaag bij AC Milan (2-1) weliswaar nog op de tweede plaats, maar gezien de huidige vorm mocht het in eigen huis niet verliezen van Newcastle United, de nummer vier van de poule.

Artikel gaat verder onder video

En dus hielp het niet bepaald dat Gianluigi Donnarumma net als dit weekend al vroeg in het duel de fout in ging: hij verwerkte een poging van ver niet goed, waardoor de bal voor de voeten van Isak viel. Hij tikte van dichtbij binnen en zorgde voor de achterstand van PSG, dat virtueel daardoor buiten de bovenste twee plekken viel van de Champions League-groep.

Waar Donnarumma een missertje maakte, was zijn collega Nick Pope een stuk beter in vorm. Van de ruim twintig schoten hield hij het grootste deel zelf eruit of zag dat de pogingen ongevaarlijk was, van de wel sterkere thuisploeg. Ook de arbiter hielp lang niet mee voor PSG, want tot twee keer toe kreeg PSG geen penalty van arbiter Szymon Marciniak.

Die kreeg het diep in blessuretijd alsnog, na een zeer ongelukkige handsbal van de Engelsen en ingrijpen van de VAR. Een discutabel besluit, maar wel eentje waardoor PSG het vege lijf redde via de strafschopstip: anders was het vrijwel zeker veroordeeld tot hooguit Europa League-voetbal.