PSV boekt noodzakelijke zege en houdt zicht op overwintering in Champions League

PSV heeft na zeventien wedstrijden eindelijk weer een Champions League-duel gewonnen. In een regenachtig Phillips Stadion won de ploeg van Peter Bosz zwaarbevochten met 1-0 van RC Lens. Dankzij deze belangrijke driepunter klommen de Eindhovenaren naar plek twee in poule B. Luuk de Jong zorgde met zijn handelsmerk ‘een voltreffer met het hoofd’ voor de enige goal op deze hartstochtelijke voetbalavond.

Bij PSV verschenen dezelfde elf basisklanten aan de aftrap als tijdens de 0-6 overwinning op Heracles Almelo afgelopen zaterdag. Waar het in de nationale competitie met elf overwinningen tot dusverre crescendo ging, was vandaag een overwinning noodzakelijk om zicht op overwintering in het miljardenbal te behouden. Bovendien dateerde de laatste Champions League-overwinning van PSV uit 2015.

Dankzij het bekende Luuk de Jong-recept kende PSV een droomstart. Via de vingertoppen van de weifelende doelman Samba en de lat kopte de aanvoerder na ruim tien minuten een fijne voorzet van Bakayoko binnen. Het was in de eerste helft geenszins spectaculair, maar beide ploegen zochten de grens op. Hierdoor ontspon een vurig voetbalgevecht vol temperament.

Na rust domineerde PSV in eerste instantie en met de hoge pressing leek de Franse opponent zich geen raad. Bij beide ploegen vloeiden de krachten echter weg en PSV kwam niet verder dan wat ongevaarlijke doelpogingen. Waar in Frankrijk RC Lens nog langszij kwam, weerde PSV zich voor het thuispubliek kranig. In de ultieme slotfase stond de paal nog een Frans doelpunt in de weg én haalde Tillman een bal vlak voor de doellijn weg. PSV schutterde, maar hield - geholpen door de rode kaart voor Guilavogui - terecht stand. Door de minimale overwinning van PSV en het 2-0 verlies van Sevilla tegen Arsenal ligt plek twee - en daarmee overwintering in de Champions League - nog volledig open.