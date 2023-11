PSV kondigt groot nieuws aan over Cody Gakpo: 'Van Gaal komt uitgebreid aan het woord'

is weliswaar inmiddels al bijna een jaar speler van Liverpool, maar bij PSV is men hem natuurlijk nog niet vergeten. De Eindhovenaren kondigen woensdagmiddag groot nieuws aan over de aanvaller. Vanaf zaterdag 25 november kunnen abonnees van Viaplay kijken naar een driedelige documentaire over de ‘internationale doorbraak’ van Gakpo.

Het mocht een verrassing worden genoemd dat de geboren Eindhovenaar na de transferzomer van 2022 nog ‘gewoon’ speler was van PSV. De aanvaller behoorde in het seizoen ervoor al tot de grote uitblinkers in Eindhoven en was uitgegroeid tot een van de beste spelers op de Nederlandse velden. De ontwikkeling van Gakpo bleef uiteraard niet onopgemerkt en een transfer naar de Premier League leek aanstaande. Het Manchester United van Erik ten Hag had verregaande interesse. “Tijdens de zomer van 2022 mislukt een deal met Manchester United, dat maanden op koers lag om de Eindhovenaar in te lijven. Uiteindelijk blijkt de club door financiële regels niet in staat om de PSV’er op dat moment te kopen”, schrijft Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

De PSV-watcher legt uit wat men kan verwachten van de documentaire over de doorbraak van Gakpo, genaamd ‘Cody Gakpo Pslam 20:4’. “Een hard gelag voor Gakpo en natuurlijk ook Ploegsma (zaakwaarnemer, red.)”, schrijft Elfrink over het afketsen van de deal met Manchester United. Kees Ploegsma junior laat volgens Elfrink tijdens de documentaire zien ‘een ervaren onderhandelaar te zijn die tegelijkertijd ook zijn kwetsbare kant toont’. “Het doet hem zichtbaar pijn om Gakpo in augustus te vertellen dat er geen transfer naar Manchester United komt. Later dit zomer gaat ook een overgang naar Southampton of Leeds United niet door en Gakpo laat in de documentaire zien waarom. In een competitiewedstrijd tegen FC Volendam scoorde hij op 31 augustus 2022 nog drie keer en in zijn ogen gaf God daarmee het signaal af dat hij nog een tijd in Eindhoven moest blijven.”

Heel lang duurt dat niet, want een paar maanden na de hectische transferzomer heeft Gakpo zijn overgang naar de top van de Premier League alsnog te pakken. “Liverpool lijft hem in en maakt tientallen miljoenen over naar PSV, dat via algemeen directeur Marcel Brands in eerste instantie onderhandelt over een bod van 42 miljoen euro plus acht miljoen euro in bonussen. Dat soort details zit allemaal in de documentaire, die door regisseur Lennart Timmerman en cameraman Ties Gooren vanaf maart 2022 is opgenomen en geproduceerd en op 25 november te zien is bij Viaplay”, schrijft Elfrink. In de documentaire is er ook een rol weggelegd voor Louis van Gaal.