PSV'ers pakken ploeggenoot aan in de kleedkamer: ‘Iedereen sprak hem aan’

Peter Bosz heeft na de wedstrijd tussen FC Twente en PSV zijn aanvaller aangesproken. In de blessuretijd riskeerde Bakayoko een tweede gele kaart door Ricky van Wolfswinkel naar de grond te trekken, maar dat lot bleef hem bespaard.

Een tweede gele kaart zou hebben betekend dat Bakayoko volgende week zondag niet kon meedoen tegen Feyenoord. Bosz was dan ook niet blij met zijn pupil. “Ja, wat denk je: ik heb er meteen wat van gezegd tegen hem. En onze hele kleedkamer deed dat”, maakt hij duidelijk op de persconferentie. “Het is een geweldig groot talent. Tegelijkertijd moet hij ook nog veel leren. Hij is pas 20 jaar hè.”

Twente kreeg eerder in de wedstrijd wel een rode kaart. Mees Hilgers moest halverwege de eerste helft naar de kleedkamer. De kaart hielp PSV in het zadel. “Zo goed waren we niet vandaag”, geeft Bosz toe. “Maar uiteindelijk winnen we dertien keer op rij en dat heeft zeker ook met ons te maken. Wij hebben een goede ploeg."

