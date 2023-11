Quilindschy Hartman corrigeert Feyenoord-teamgenoot publiekelijk: ‘Dat was niet zo handig’

heeft ploeggenoot tot de orde geroepen vanwege de rol die laatstgenoemde vertolkte bij tweede doelpunt dat Feyenoord zaterdagavond incasseerde in de uitwedstrijd tegen Excelsior (2-4). Dat onthult de linkervleugelverdediger van Feyenoord na afloop op een persconferentie.

Feyenoord leidde halverwege de tweede helft comfortabel met 1-3 en speelde zo een gewonnen wedstrijd. In de 72ste minuut werd het echter toch nog spannend, toen Wieffer een matige pass in huis had op Dávid Hancko en Excelsior kon scoren via Lazaros Lamprou. Het betekende de 2-3, maar uiteindelijk wist Feyenoord zijn voordelige marge van twee via Santiago Giménez weer in ere te herstellen en het duel eenvoudig uit te spelen.

"Ik heb wel tegen Mats gezegd: het was niet zo handig dat je die bal zo inspeelde", onthult Hartman na afloop tegenover diverse nationale media. “Mats is echt een hele goede speler. Ik vind het dan zonde dat hem zoiets overkomen. Jammer.”

Hartman erkent dat de ontwikkeling die hij het afgelopen jaar heeft doorgemaakt eraan heeft bijgedragen dat hij zijn teamgenoten nu sneller corrigeert. “Op een gegeven moment voel je aan: oké, nu kan ik misschien iets meer mensen scherp houden. Ik denk dat dat wel iets veranderd heeft.”

“Voor de rest was ik eigenlijk altijd wel iemand die anderen scherp probeert te houden”, vervolgt de linksback. “Misschien dat ik dat nu op een iets andere manier kan doen, omdat ik nu zelf meer heb laten zien. Ik vind ook dat ik nu zelf een speler ben die het goede voorbeeld moet geven aan mijn teamgenoten. Ik denk dat ik daarin de jongens kan meenemen. We hebben nog best een jong team. Het is niet zo dat we alleen maar oude gasten hebben die dat kunnen doen. Ik begin nu ook een speler te worden die dat ook kan.”