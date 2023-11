Ramaj spreekt verbazing uit en heeft duidelijk doel voor ogen met Ajax

verdedigt weliswaar pas een paar wedstrijden het doel van Ajax, maar door zijn goede prestaties zou je bijna vergeten dat lange tijd de eerste keus onder de lat was. In gesprek met De Telegraaf vertelt de Duitse doelman dat hij ‘verbaasd’ was dat hij in eerste instantie genoegen moest nemen met een reserverol. Ramaj is van plan zijn basisplaats niet meer weg te geven en heeft een duidelijke doelstelling met Ajax.

Terug naar de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen. Ajax opent de competitie met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo, maar tijdens en na afloop van dat duel gaat het vooral over een opvallende wissel van Maurice Steijn in de eerste helft. Gerónimo Rullí moet zich noodgedwongen al in de eerste helft laten vervangen. Waar iedereen rekening houdt met het officiële debuut van Ramaj, die in de zomer is overgekomen van Eintracht Frankfurt, kiest Steijn voor Gorter. Zeer opvallend. Niet alleen omdat Ajax een paar miljoen euro heeft betaald voor Ramaj, maar ook omdat Gorter op dat moment op de nominatie staat om te vertrekken.

Gorter blijft vervolgens het vertrouwen houden van Steijn, maar valt in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht geblesseerd uit en staat nog altijd aan de kant. Ramaj was zijn vervanger en heeft Gorter al doen vergeten. De Duitser maakt een goede indruk en als het aan het grootste deel van de Ajax-aanhang ligt, blijft hij voorlopig eerste doelman. Maar daar zag het in eerste instantie dus niet naar uit. “Maar ik ben mentaal sterk en zorg ervoor dat niemand slecht over me kan spreken”, citeert De Telegraaf. “Ik wil mezelf elke avond in de spiegel aankijken en zien dat ik alles heb gegeven. Ik wist dat mijn kans zou komen.”

Ramaj maakte tegen FC Utrecht zijn officiële debuut in Ajax 1 en had vervolgens een basisplaats in de wedstrijden tegen Brighton & Hove Albion (uit en thuis), PSV, FC Volendam en sc Heerenveen. In het thuisduel met FC Volendam hield hij Ajax met twee uitstekende reddingen op de been. Blijft de doelman dit niveau vasthouden, dan zal dat vast niet onopgemerkt blijven. “Ik kijk echter nog niet verder dan Ajax. Dat zou ook de verkeerde mindset zijn”, zegt Ramaj. “Mijn eerste doel is hier te slagen en de club te helpen zo snel mogelijk weer om de eerste plaats te spelen. Ajax hoort in de Champions League. Dit seizoen zal het moeilijk zijn om kampioen te worden, dus willen we wedstrijd voor wedstrijd winnen om Europees voetbal te halen.”