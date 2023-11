Reiziger over veelbesproken Oranje-uitverkiezing: 'Natuurlijk is hij jong en moet hij nog veel leren, maar...'

Ronald Koeman maakte vorige week zijn selectie voor de laatste EK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal bekend en daarbij sprong één naam direct in het oog. Hoewel Ajax een tot dusver dramatisch seizoen beleeft, mocht zich maandag voor de eerste keer melden in Zeist. De uitverkiezing voor de 17-jarige verdediger, die nog niet zo lang geleden debuteerde in Jong Oranje, maakte de tongen los. Michael Reiziger is echter zeer blij met de stap van Hato.

Het is het afgelopen jaar ontzettend snel gegaan met Hato. De verdediger, die zowel centraal als op de linksbackpositie uit de voeten kan, maakte in januari zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. Hato mocht van John Heitinga vervolgens steeds vaker opdraven in het eerste en was in de laatste wedstrijden zelfs niet meer uit de basis weg te denken. Ook deze jaargang is Hato een onbetwiste basisspeler en wordt hij door velen zelfs het enige lichtpuntje bij Ajax genoemd. Dat is Koeman uiteraard niet onopgemerkt gebleven. De bondscoach van Oranje beloonde Hato vorige week met een uitnodiging voor de ontmoetingen met Ierland en Gibraltar.

Dat betekent dat Reiziger, bondscoach van Jong Oranje, deze week geen beroep kan doen op de Ajacied. “Dat is juist fantastisch voor ons”, reageert Reiziger desondanks voor de camera van ESPN op de uitverkiezing van Hato voor het Nederlands elftal. “Ik vind het echt heel goed. Het signaal dat wij ook krijgen van het Nederlands elftal, dat alles gevolgd wordt en zo’n jongen dan ook aansluit, dat is alleen maar super voor ons.” Reiziger vindt het niet jammer dat hij deze week niet de kans heeft om met Hato aan de slag te gaan en van hem een betere verdediger te maken. “Daarvoor moet je eigenlijk elke dag met hem trainen. Dat heb ik uiteindelijk nog een halfjaar gedaan bij mijn vorige baas, dus ik ken hem al heel goed.”

Hoewel Hato zich de afgelopen maanden dus uitstekend heeft ontwikkeld en zich prima staande houdt bij Ajax, kon niet iedereen zich vinden in zijn uitverkiezing. “Natuurlijk is hij jong en moet hij nog veel leren, maar dat hij deze kans krijgt omdat hij goed presteert bij zijn club en Jong Oranje, dat is voor elke voetballer en vooral voor de jongens die bij Jong Oranje zitten, gewoon een super signaal”, aldus Reiziger. De hoofdtrainer liet Hato op 8 september jongstleden debuteren in Jong Oranje. Hato kwam vooralsnog vier keer in actie voor de Onder-21.