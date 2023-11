Santiago Giménez maakt ongelooflijke misser goed met indrukwekkende scoringsdrift

In de eerste wedstrijd van de speelronde dertien in de Eredivisie heeft Feyenoord met 2-4 gewonnen bij stadsgenoot Excelsior. De wedstrijd werd in de eerste helft vooral gekenmerkt was door de grote hoeveelheid gemiste kansen, maar de mannen van Arne Slot wisten in een spannende tweede helft het resultaat veilig te stellen.

Toen de wedstrijd begon, ging Feyenoord er direct vol op. Hoge aanvallende druk zorgde ervoor dat Excelsior niet aan voetballen toe kwam. In de vierde minuut kreeg Calvin Stengs al een grote kans op aangeven van Quilindschy Hartman. Het duurde niet lang voordat Feyenoord ook echt wist te scoren. In de zesde minuut was het raak. De voorzet van Igor Paixão belandde bij Santiago Giménez, die ongeveer vanaf de achterlijn binnenschoot.

Al snel bleek dat de ploeg van Marinus Dijkhuizen het vooral moest hebben van tegenaanvallen. Meteen na de goal van Feyenoord kreeg Troy Parrott al een kans op aangeven van Kian Fitz-Jim uit een diepe pass. In de minuten erna kreeg Feyenoord juist weer kansen. Mats Wieffer stond oog in oog met Stijn van Gassel, maar hij wist niet te scoren tegen zijn oude ploeg. Weer werd er een uitstekende bal van Hartman om zeep geholpen. Even later was de mogelijkheid voor Quinten Timber. Hij liep om de keeper heen, maar schoot voor open doel op de lat.

Timber zal dit moment niet snel vergeten, want minder dan een minuut na zijn misser lag de bal al in het net aan de andere kant. Parrot verraste Justin Bijlow in de korte hoek uit de tegenaanval. De steekpass-assist was van Lazaros Lamprou. De rest van de eerste helft stond vooral in het teken van de gemiste kansen van de regerend kampioen. Giménez voegde daar in de 37e minuut nog een verprutste kans voor open doel aan toe. Hij schoot over. Zo werd de ruststand tegen de verhoudingen in 1-1.

Een gebrand Feyenoord begon de tweede helft met een aardige teleurstelling. Na een verdedigende sprint moest Bart Nieuwkoop afhaken met een ogenschijnlijke hamstringblessure. Hij werd vervangen door Thomas Beelen.

Na een kwartier in de tweede helft kreeg Feyenoord toch waar het naar op zoek was. Invaller Yankuba Minteh wist zijn lage voorzet bij topscorer Giménez te krijgen, die binnenschoot. Zo herstelde de Mexicaan de weggegeven voorsprong. Kort hierna werd het zelfs 1-3 voor Feyenoord. Een heerlijke een-twee met Calvin Stengs werd binnengeschoten door Quinten Timber.

Het werd spannend toen Lazaros Lamprou twintig minuten voor tijd de 2-3 maakte op aangeven van Troy Parrott. Zo waren hun rollen even omgedraaid. De spanning viel wel weer weg toen Santiago Giménez in de slotfase zijn derde maakte. Hoewel de bal aangeraakt werd, juichte de spits voor zijn zestiende doelpunt dit seizoen. Hiermee stond de eindstand op het scorebord: 2-4.

Voor Feyenoord volgt dinsdag de wedstrijd in de Champions League tegen Atlético Madrid. Deze is ontzettend belangrijk in de strijd om overwintering in het miljardenbal. In het weekend daarop speelt de club uit Rotterdam-Zuid de topper tegen PSV. Excelsior speelt dan uit tegen RKC Waalwijk.