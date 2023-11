Sem Steijn verbijsterd om interview van Cillessen: ‘Hij moet zijn mond houden’

FC Twente en NEC deelden zaterdagavond de punten in een spectaculaire wedstrijd (3-3). uitte na afloop zijn onvrede over de wijze waarop de late gelijkmaker van FC Twente tot stand kwam. De klaagzang van de doelman van NEC heeft dan weer geleid tot grote verbazing bij .

NEC stevende in Enschede af op een knappe zege, maar Manfred Ugalde zorgde drie minuten voor tijd met een schot in de drukte toch nog voor de 3-3. Cillessen had geen antwoord op de inzet van de spits en weet dat aan de aanwezigheid van Steijn, vlak voor hem. Steijn raakte de bal weliswaar niet meer aan, maar volgens Cillessen hinderde de aanvallende middenvelder hem wel en had de treffer van Ugalde door scheidsrechter Joey Kooij afgekeurd moeten worden vanwege hinderlijk buitenspel van Steijn.

"Op het moment dat de bal geschoten wordt staat hij in mijn gezichtsveld. Joey Kooij zei dat hij niet in mijn zicht stond. Op het moment dat de bal geschoten wordt, staat Steijn in mijn gezichtsveld. Ik had er last van, je ziet Steijn bewegen. Hij staat gewoon in mijn gezichtsveld. Dit is volgens mij gewoon buitenspel”, klaagde Cillessen na afloop voor de camera van ESPN in gesprek met presentator Toine van Peperstraten.

Van Peperstraten confronteerde Steijn vervolgens met de beelden van het doelpunt én de klagende woorden van Cillessen. “Ik vind dat wel makkelijk gezegd van hem. De bal komt van de rechterkant… Nee, ik sta hier niet in zijn gezichtsveld. Die bal kan hij gewoon zien”, reageerde de middenvelder, die zelf de eerste twee doelpunten van FC Twente gemaakt had. “Ik ga zo tegen Cillessen zeggen dat hij zijn mond moet houden.”