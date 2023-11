Slot benoemt manco Feyenoord na nederlaag in 'perfecte uitwedstrijd' in Rome

Feyenoord-trainer Arne Slot vindt dat zijn elftal dinsdagavond tegen SS Lazio eigenlijk een 'perfecte uitwedstrijd' heeft gespeeld, zeker nadat hij na een kwartier spelen een tactische omzetting deed. Toch stond hij na negentig minuten met lege handen omdat de Italianen uit het enige schot op doel - van - ook de enige treffer van het duel lieten aantekenen. Feyenoord deed er alles aan om langszij te komen, maar Slot ziet dat zijn elftal daarin één 'makke' heeft.

"De tegenstander schiet één bal op doel vandaag", stipte Slot aan op de persconferentie die na de wedstrijd werd gehouden. "Eén bal in een uitwedstrijd, tegen een ploeg die altijd hoog druk zet en de bal wil hebben." In de openingsfase leek Feyenoord juist even te worden overlopen, maar Slot kan dat verklaren: "Je weet dat de tegenstander in een uitwedstrijd een beetje gaat stormen vanaf het begin, ze gaven ook iets anders druk dan wij verwacht hadden", zegt hij voor de camera's van RTL.

Artikel gaat verder onder video

Na een kwartier spelen deed Slot echter een aanpassing waardoor de thuisploeg niet aan het gewenste spel toe kon komen: "We hebben toen Mats Wieffer naast Ramiz Zerrouki gezet. Vanaf dat moment hebben ze op geen enkele manier druk op onze kunnen krijgen en hadden we de wedstrijd onder controle." Op de persconferentie omschrijft Slot het zo: "Vanaf dat moment heb ik een publiek nog nooit zoveel horen fluiten." Op slag van rust kwam Lazio er dan toch één keer doorheen. Slot: "We verliezen een bal op het middenveld, en onze laatste lijn van vier staat net niet op lijn. Dan loopt Immobile er doorheen en scoort een goal."

In het tweede bedrijf deed Feyenoord wat het kon om weer naast de thuisploeg te komen, maar dat zou niet meer lukken. "We zijn rustig gebleven, daar was ik heel blij mee. We hielden de controle en hebben écht wel kansen gehad. Kijk, als mensen verwachten dat wij uit bij Lazio vier, vijf, zes, zeven of acht hele grote kansen creëren, dan moet ik ze teleurstellen want zover zijn we ook nog niet. Maar dat we al zover zijn om zoveel controle over de wedstrijd te kunnen hebben stemt mij tevreden, maar het resultaat absoluut niet", zegt Slot.

Makke

De kansjes die Feyenoord wél kreeg, kwamen voort uit zorgvuldig opgebouwde aanvallen. "Het ontstaat allemaal vanuit de keeper die begint met de opbouw en dat het via tien, vijftien schijven tot een kans leidt", legt Slot uit. "Dat is ook ons makke, dat we altijd zo'n aanval nodig hebben om tot een kans te komen. En niet, of nog niet, een speler hebben die zegt: geef me de bal en ik forceer even in mijn eentje wat."