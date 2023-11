Steun voor Brobbey: 'Als dit in een Europese wedstrijd was gebeurd, dan was hij wereldwijd uitgelachen'

is in de aanloop naar het treffen tussen Ajax en Brighton & Hove Albion in de Europa League onderwerp van gesprek. Niet alleen omdat bondscoach Ronald Koeman zich maandagavond opvallend kritisch uitliet over de spits. Oók vanwege zijn afgekeurde treffer in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Brobbey zelf en zijn trainer John van ’t Schip lieten al weten zich niet te kunnen vinden in die beslissing en ook voormalig topscheidsrechter Dick Jol wist niet wat hij zag.

Ajax had afgelopen zondag in de eerste 25 minuten de handen vol aan sc Heerenveen. De Friezen hadden lang het betere van het spel, maar keken door een doelpunt van Steven Bergwijn desondanks halverwege de eerste helft tegen een achterstand aan. De openingstreffer van Bergwijn gaf Ajax vleugels en dat leidde niet lang daarna tot de 2-0 van Brobbey. Ajax leek met een comfortabele voorsprong de rust in te gaan, maar Luuk Brouwers stak daar met een rake kopbal een stokje voor.

De Friezen roken bloed en begonnen uitstekend aan de tweede helft. Ajax had het opnieuw lastig. Niet gek dus dat de Johan Cruijff ArenA opgelucht reageerde toen Brobbey de 3-1 leek binnen te schieten. Maar dat feestje ging niet door wegens een vermeende overtreding. Belachelijk, vindt Jol. “Je hoort weleens dat spelers als Brobbey beter moeten worden beschermd, maar ‘beschermd’ vind ik niet het juiste woord. De scheidsrechters moeten gewoon beter ‘in’ het duel kijken”, vertelt de voormalig arbiter in gesprek met De Telegraaf.

Brobbey werd na afloop van het thuisduel met sc Heerenveen gevraagd naar de beslissing van scheidsrechter Sander van der Eijk en liet meteen blijken zich er niet in te kunnen vinden. Jol begrijpt de spits van Ajax wel. “Van der Eijk is sowieso al niet mijn favoriete scheidsrechter, maar als hij dit doelpunt van Brobbey in een Europese wedstrijd had afgekeurd, dan was hij wereldwijd uitgelachen. Hij heeft gewoon duidelijk te weinig voetbalgevoel om dit soort acties goed te beoordelen. a) Voetbal is een contactsport en b) een spits gebruikt zijn handen om balans te houden. Ik ken ook maar één iemand die kan springen zonder zijn handen te gebruiken: een pinguïn.”

Brobbey zei in gesprek met ESPN dat hij het gevoel heeft dat zijn tegenstanders in de onderlinge duels alles mogen én kunnen doen, terwijl hij regelmatig zeer rap wordt teruggefloten. Volgens Jol heeft de Oranjeklant ‘baat bij internationale arbitrage’. “In Europa zijn de spitsen niet vogelvrij verklaard. En als hij zichzelf eens verdedigt tegen vasthouden en klemmen, dan zijn de UEFA-scheidsrechters juist weer minder pietluttig.” Dat zal donderdagavond moeten blijken. Dan neemt Ajax het op eigen veld op tegen Brighton & Hove Albion. De Amsterdammers staan met twee punten uit de eerste drie duels onderaan in hun groep en hebben dus een overwinning nodig.