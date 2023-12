Ten Hag en verguisde pupil maken kans op fraaie awards na revivals

Erik ten Hag moet in de Champions League heel sterk vrezen voor uitschakeling en mogelijk zelfs een complete exit uit Europa, maar in de Premier League heeft de Nederlandse coach het weer aardig op de rit bij Manchester United. Door de goede prestaties werd hij genomineerd voor de prijs van de beste manager van de maand november.

In alle drie de wedstrijden kwam Manchester United tot een overwinning, al moet daarbij worden aangetekend dat de tegenstand met Fulham, Luton Town en Everton behoorlijk minimaal was. The Red Devils hielden echter ook in alle wedstrijden (2x 1-0 winst en 0-3) de nul en sowieso won Manchester United zes van de laatste acht competitiewedstrijden in Engeland. Daardoor is de achterstand op koploper Arsenal slechts zes punten, al is het doelsaldo wel een stuk minder dan alle concurrenten.

Bovendien is het komende programma in de Engelse competitie loodzwaar met achtereenvolgend Newcastle United, Chelsea, Bournemouth, Liverpool, West Ham United en Aston Villa. Tussendoor wacht ook nog de Champions League-ontmoeting met Bayern München. Als hij ook in december ongeslagen blijft, zal hij de prijs voor manager van de maand zeker winnen. Voor november heeft hij concurrentie van Rob Edward (Luton Town), Eddie Howe (Newcastle United) en Andoni Iraola (Bournemouth).

Ook bij de beste spelers van de maand zit iemand van Manchester United: namelijk Harry Maguire. De Engelsman maakt een enorme revival bij de ploeg van Ten Hag en is net als Jeremy Doku, Anthony Gordon, Thomas Kaminski, Raheem Sterling en Marcus Tavernier genomineerd. Uiteraard is het doelpunt van Alejandro Garnacho van tegen Everton genomineerd voor mooiste goal van de maand november.