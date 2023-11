'Ten Hag krijgt bij Manchester United kans om zich te verlossen van hoofdpijndossier'

Erik ten Hag krijgt in de komende winterstop de mogelijkheid om zich te verlossen van een hoofdpijndossier. Juventus heeft zich namelijk voorzichtig gemeld voor de verbannen , die na een relletje met de Nederlandse coach totaal uit beeld is geraakt bij Manchester United.

Dat schrijft La Stampa althans. Het transferteam van Juventus heeft volgens het Italiaanse medium de eerste contacten gelegd om een winterdeal te realiseren. Mocht het niet lukken, dan schakelt de club mogelijk door naar Sassulo’s Domenico Berardi. Eerder werden ook FC Barcelona en Borussia Dortmund concreet gelinkt aan de diensten van de Engelsman.

De 23-jarige Sancho komt al sinds eind augustus niet meer in actie voor Manchester United. Nadat hij tijdens de eerste drie wedstrijden van het seizoen nog als invaller binnen de lijnen was gekomen, nam Ten Hag hem niet op in de wedstrijdselectie voor het uitduel bij Arsenal, dat met 3-1 verloren ging. Na afloop legde de coach uit dat Sancho niet goed getraind had, maar de aanvaller koos ervoor om daar op X keihard tegenin te gaan.

De club besloot keihard in te grijpen en zette de 23-voudig Engels international subiet uit de selectie. Sindsdien speelde de vleugelspeler, de in de zomer van 2021 nog voor 85 miljoen euro werd overgenomen van Borussia Dortmund, geen minuut meer voor The Red Devils. Omdat hij zijn excuses nog altijd niet wil maken, blijft hij compleet uit beeld bij Manchester United, bij wie hij steeds verder van de radar verdwijnt. Hij maakt geen onderdeel uit meer van de selectie, traint alleen, is uit de WhatsApp-groep gegooid en mag de kantine niet meer gebruiken op het trainingscomplex in Carrington. Mogelijk biedt Juventus een uitweg voor alle partijen.