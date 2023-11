Ten Hag zet Jadon Sancho nóg verder buitenspel bij Manchester United

De kans dat het ooit nog goedkomt tussen Erik ten Hag en lijkt met de week kleiner te worden. Volgens de laatste berichten heeft de Nederlandse trainer van Manchester United de aanvaller inmiddels zelfs uit de WhatsApp-groep verwijderd waarin hij en zijn staf belangrijke berichten aan de spelersgroep sturen.

De 23-jarige Sancho kwam al sinds eind augustus niet meer in actie voor Manchester United. Nadat hij tijdens de eerste drie wedstrijden van het seizoen nog als invaller binnen de lijnen was gekomen, nam Ten Hag hem niet op in de wedstrijdselectie voor het uitduel bij Arsenal, dat met 3-1 verloren ging. Na afloop legde de coach uit dat Sancho niet goed getraind had, maar de aanvaller koos ervoor om daar op X keihard tegenin te gaan.

De club besloot keihard in te grijpen en zette de 23-voudig Engels international subiet uit de selectie. Sindsdien speelde de vleugelspeler, de in de zomer van 2021 nog voor 85 miljoen euro werd overgenomen van Borussia Dortmund, geen minuut meer voor The Red Devils. Ten Hag zou bereid zijn geweest de aanvaller in genade aan te nemen mits die zijn excuses zou aanbieden, maar hoewel verschillende teamgenoten hem daartoe zouden hebben aangespoord, hield Sancho voet bij stuk.

Verschillende Engelse media, waaronder The Sun, melden dinsdag dat Sancho uit de WhatsApp-groep van de selectie en de staf van Manchester United is gegooid. Het zou de volgende stap betekenen in de verwijdering van de aanvaller, die zijn trainingen alleen moet afwerken en zelfs de kantine van de eerste selectie op trainingscomplex in Carrington niet meer mag gebruiken. De kans lijkt dan ook groot dat de wegen van Sancho en United komende winter gaan scheiden. Hij wordt onder meer gelinkt aan een terugkeer naar Dortmund, terwijl ook FC Barcelona zou azen op een 'buitenkansje', al zou dat op huurbasis moeten zijn.