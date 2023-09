Manchester United grijpt keihard in: ruzie met Ten Hag komt Sancho duur te staan

Manchester United heeft bekendgemaakt dat aanvaller Jadon Sancho (23) voorlopig geen deel uitmaakt van de eerste selectie van Erik ten Hag. De buitenspeler viel zijn Nederlandse trainer twee weken geleden publiekelijk aan op X nadat Ten Hag hem niet nodig had in het uitduel met Arsenal (1-3 verlies).

Na de wedstrijd verklaarde Ten Hag tegenover de televisiecamera's dat Sancho er niet bij was in Londen omdat hij in de week voorafgaand aan het duel niet goed getraind zou hebben. De speler zelf weersprak dat enkele uren later in duidelijke bewoordingen. "Geloof alsjeblieft niet alles wat je leest! Ik accepteer niet dat mensen dingen roepen die volledig onwaar zijn. Ik heb mezelf deze week heel goed opgesteld tijdens de trainingen", liet hij in zijn tweet weten.

"Ik denk dat er andere redenen zijn, waar ik niet op in zal gaan", vervolgde Sancho zijn bericht. "Ik ben al langer een zondebok, dat is niet eerlijk! Het enige wat ik wil doen, is voetballen met een glimlach en een bijdrage leveren aan de ploeg. Ik respecteer alle beslissingen van de technische staf, ik speel met fantastische spelers en ben daar dankbaar voor. Ik zal voor dit clublogo blijven vechten, ongeacht wat er gebeurt", besloot de aanvaller.

Die teksten komen hem nu op een voorlopige verwijdering uit de hoofdmacht te staan. "Jadon Sancho zal een persoonlijk trainingsprogramma blijven afwerken in afzondering van het eerste elftal, in afwachting van de oplossing van een issue met de teamdiscipline", laat de club in een verklaring van welgeteld één zin weten.

Zorgelijk

Ten Hag zit ondertussen met de gebakken peren: hij ziet in twee weken tijd twee kandidaten voor de rechtervleugel wegvallen. Eerder besloot Manchester United immers dat Antony zich na de interlandperiode niet hoefde te melden op het trainingsveld; de oud-Ajacied krijgt de tijd om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen van verschillende vrouwen die claimen door de Braziliaan mishandeld te zijn. Engelse media suggereerden dat Anwar El Ghazi (transfervrij na zijn vertrek bij PSV) mogelijk als 'noodverband' naar Old Trafford zou worden gehaald, maar Ten Hag lost het probleem intern op. De talentvolle Facundo Pellistri en Alejandro Garnacho lijken de komende tijd hun kans in het eerste elftal te gaan krijgen.