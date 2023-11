Ten Hag laat studio verbaasd achter en weigert interview bij Viaplay

Erik ten Hag heeft woensdagavond na de teleurstellende uitschakeling in de League Cup een interview met Viaplay geweigerd. De Nederlandse oefenmeester is na wedstrijden altijd te zien op de betaalzender, die de uitzendrechten van het Engelse bekertoernooi en de Premier League heeft. Ditmaal wilde de coach daar echter niet verschijnen.

“We krijgen op ons oortje door dat Ten Hag niet beschikbaar is voor een interview”, zei presentator Koen Weijland. Hoewel dat niet verplicht is, verschijnt de Nederlandse coach vrijwel altijd voor de camera van Viaplay, maar na de 0-3 nederlaag tegen Newcastle United maakte hij daarin dus een uitzondering. Of dat met het resultaat te maken had, is de vraag: vooraf deed hij ook de persconferentie namelijk al niet.

“Wat moet je nog zeggen in zijn situatie? Ik snap wel dat hij een keertje overslaat”, reageerde Ron Vlaar in de uitzending bij Viaplay. “Al zou ik het wel sterk vinden als hij het toch gedaan had.” Die mening zijn Weijland en Cedric van der Gun, de andere analist, ook toegedaan. “Het verbaast me een beetje, maar hoort er een beetje bij. De eerstvolgende keer dat hij er wel zit, ben ik benieuwd naar zijn uitleg”, aldus Van der Gun.

Weijland is een beetje verbaasd door de actie van Ten Hag. “Bart Nolles en Jaap Stam zijn helemaal op Old Trafford. Het lijkt me dat je als club daar ook niet blij mee bent?”, vervolgde Weijland. Vlaar denkt juist dat Manchester United de manager juist misschien wel even uit de wind houdt, ook na diens eerdere uitspraken over onder meer het Ajax-spel. “We horen het wel”, aldus Vlaar.