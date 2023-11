Ten Hag wordt hard aangepakt door clubicoon na opvallend moment tijdens Everton - Manchester United

Roy Keane heeft geen goed woord over voor de reactie van Manchester United-trainer Erik ten Hag op het feit dat zondag in de uitwedstrijd tegen Everton de kans bood om vanaf elf meter toe te slaan. Manchester United won zondag met 0-3 en boekte daarmee weliswaar de derde competitiezege op rij, maar Keane is van mening dat er nog heel veel werk aan de winkel is.

Eén van de spelers die in het afgelopen seizoen het meest profiteerden van de aanstelling van Ten Hag was Rashford. De Engelsman worstelde heel lang met zijn vorm, maar was vorig seizoen bij vlagen niet af te stoppen. Hij scoorde dertig keer in 56 wedstrijden in alle competities en verzorgde bovendien ook nog elf assists. Rashford is er echter niet in geslaagd zijn grootse vorm door te trekken naar het nieuwe seizoen. De aanvaller kwam weliswaar zeventien keer in actie, maar wist pas twee keer het net te vinden. Op bezoek bij Everton maakte hij zijn eerste competitietreffer sinds 3 september jongstleden.

Dat Rashford al een paar maanden droog stond, was voor Fernandes de reden om de bal zondag na een klein uur spelen aan de Engelsman te geven. Fernandes is normaliter de penaltynemer bij Manchester United, maar hij zag op bezoek bij Everton zijn kans schoon om Rashford eindelijk weer een keer tot scoren te laten komen. Ten Hag prees na afloop de beslissing van Fernandes en roemde de Portugees om zijn leiderschap, maar Keane is er totaal niet over te spreken. “Hij gaf Fernandes een snoepje voor zijn actie. Dat is totale onzin. Het slaat echt nergens op om daarmee naar buiten te komen”, reageerde de voormalig voetballer van Manchester United bij Sky Sports fel op de uitspraken van Ten Hag.

Manchester United boekte zoals hierboven al geschreven bij Everton de derde competitiezege op rij en kruipt beetje bij beetje uit het sportieve dal, maar volgens Keane is er nog lang geen reden voor optimisme. De ploeg van Ten Hag vindt zichzelf in de Premier League momenteel terug op de zesde plaats. De achterstand op koploper Arsenal is weliswaar ‘slechts’ zes punten, maar Keane verwacht veel en veel meer van zijn oude club. “Een paar jaar geleden zou je je schamen als je zesde stond. Maar ze lijken duidelijk blij met de zesde plaats. Ze hebben nog een lange weg te gaan. Manchester United moet met de beste teams concurreren, inclusief Liverpool, Manchester City en Arsenal. Het is niet goed genoeg geweest met het talent dat ze hebben.”

Manchester United moet vol aan de bak in de Champions League

Manchester United en Ten Hag gaan woensdagavond in de voorlaatste speelronde van de groepsfase van de Champions League op bezoek bij Galatasaray. Willen ze op de laatste speeldag kans blijven maken op overwintering in het miljardenbal, dan moet het tripje naar Turkije een overwinning opleveren. The Red Devils haalden slechts drie punten uit de eerste vier groepsduels, Galatasaray en FC Kopenhagen staan op vier.