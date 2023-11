The Last Dance aanstaande voor Messi en Ronaldo

en staan mogelijk én vermoedelijk voor de laatste keer tegenover elkaar als voetballer. In de strijd om de Riyadh Season Cup treffen Al-Nassr en Inter Miami elkaar, maar groter dan die ontmoeting is de strijd tussen Messi en zijn Portugese concurrent. Op de aankondiging wordt gesproken over 'The Last Dance', refererend aan de documentaire van Michael Jordan.

Vermoedelijk zal dat de laatste wedstrijd zijn tussen Ronaldo en Messi, want in clubverband komen ze elkaar normaliter niet (meer) tegen. Het volgende WK, waar de landen van de twee topvoetballers elkaar kunnen treffen in competitieverband, is pas in 2026. Als ze al een keer tegenover elkaar komen te staan, moet dat in een vriendschappelijke wedstrijd zijn tussen Portugal en Argentinië. De Riyadh Season Cup is een vriendschappelijk toernooi in Saudi-Arabië tussen drie teams: naast Al-Nassr en Inter Miami doet ook Al-Hilal mee.

Messi en Ronaldo stonden jarenlang tegenover elkaar in LaLiga, waarin ze ook elk jaar streden om het topscorerschap. Messi kroonde zich achtmaal tot Pichichi, terwijl Ronaldo driemaal de meeste goals in een seizoen maakte. De kleine Argentijn, die ook langer in Spanje speelde, werd ook vaker landskampioen (tien om twee keer), maar Ronaldo won weer vaker de Champions League met Real Madrid. Qua Gouden Ballen doet Messi het beter dan Ronaldo (8 om 5).