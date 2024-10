Messi begint op de bank, maar toont in grandioze invalbeurt zijn klasse

heeft in de nacht van zaterdag op zondag andermaal zijn klasse geëtaleerd bij Inter Miami. De 37-jarige Argentijn moest genoeg nemen met een plek op de bank, maar was als invaller goed voor drie doelpunten in elf minuten. Aan de hand van Messi won Inter Miami uiteindelijk met 6-2 van New England Revolution.

In tegenstelling tot Messi begonnen zijn andere oud-FC Barcelona-ploeggenoten Luis Suárez, Sergio Busquets en Jordi Alba in de basis. Zonder de Argentijn kreeg Inter Miami na twee minuten al een flinke tegenvaller te verwerken. Luca Langoni zette de bezoekers na slechts twee minuten al op 0-1. Na ruim een half uur kwam New England Revolution op 0-2. Drake Callender liet een rollertje van Dylan Borrero zomaar door zijn benen glippen.

Toch ging Inter Miami niet met een achterstand de kleedkamer in. De thuisploeg rechtte de rug en dankzij twee treffers van Suárez gingen The Herons met 2-2 rusten. Het tweede doelpunt van de voormalig FC Barcelona-spits was heel fraai: hij kapte naar zijn linkervoet en haalde vervolgens heerlijk uit in de benedenhoek.

Na 58 minuten mocht Messi dan eindelijk zijn opwachting maken. Het duurde dan ook niet lang voordat de Argentijn belangrijk was voor Inter Miami. Een mooie pass van Messi zorgde ervoor dat Alba een assist kon geven op Benjamin Cremaschi: 3-2.

Hattrick Messi beslist wedstrijd Inter Miami

De 3-2 voorsprong was voor Messi en de zijnen nog niet genoeg. Met een hattrick stelde de Argentijn de zege voor Inter Miami veilig. Op aangeven van Suárez schoot Messi vanaf 25 meter raak met een geplaatst de 4-2 tegen de touwen. De 5-2 kon Messi maken dat Alba hem met een prachtige steekpass alleen voor de keeper zette. Het slotakkoord was opnieuw prachtig. Na een schitterende aanval gaf Suárez voor op Messi, die vanaf het vijfmetergebied de bal binnen kon schieten: 6-2. Bekijk hier de beelden van de hattrick van de Argentijn tegen New England Revolution. Eerder deze week maakte Messi namens Argentinië ook al een hattrick.

Inter Miami vestigt record

De ruime overwinning van Inter Miami zorgt ervoor dat de club een record heeft gevestigd in de Amerikaanse competitie. Niet eerder wist een club in de MLS zoveel punten te pakken (74). Het oude record was in handen van New England Revolution, dat in 2021 73 punten behaalde. In de play-offs, waarin Inter Miami het thuisvoordeel heeft, moet beslag worden gelegd op het kampioenschap.

