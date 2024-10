Messi zet Argentinië in vuur en vlam met grandioos optreden tijdens ruime zege

Bolivia is in de nacht van dinsdag op woensdag slachtoffer geworden van de dadendrang van . In de WK-kwalificatiewedstrijd wist Argentinië aan de hand van de weergaloze Messi met liefst 6-0 te winnen van Bolivia in Buenos Aires. De aanvaller van Inter Miami CF was goed voor een hattrick en twee assists.

Messi opende na iets meer dan vijftien minuten de score voor de Argentijnen na een fout in de defensie van Bolivia. Daarna was hij aangever bij de treffers van Lautaro Martínez en Julian Alvarez. De aanvoerder van de Argentijnen was een tijdje uit de running vanwege een blessure en moest daardoor verstek laten gaan tijdens de interlandperiode van september.

Na rust zorgde Thiago Almada voor de 4-0, waarna het slotakkoord voor Messi was. De aanvaller scoorde in de 84ste en 86ste minuut en completeerde daarmee zijn hattrick. Door de riante zege blijft Argentinië aan kop in de KW-kwalificatiereeks in Zuid-Amerika.

Messi wil niet te ver vooruitkijken

De inmiddels 37-jarige Messi staat nu op 112 interlanddoelpunten. “Ik voel me weer als een kind. Dit was echt genieten. Ik voel me als een vis in het water. Zolang ik dat gevoel houd en denk dat ik iets kan bijdragen aan het team probeer ik te blijven genieten”, aldus de aanvaller, die niet te ver vooruit wil kijken. “Ik heb geen deadline gesteld of zo. Ik probeer me gewoon te vermaken en ben emotioneler dan ooit. Het is bijzonder dat ik al die liefde krijg van de supporters. Ik weet dat dit mijn laatste interlands kunnen zijn geweest.”

Magistrale Messi verplettert Bolivia met hattrick én twee assists 🌟🇦🇷 — ESPN NL (@ESPNnl) October 16, 2024

