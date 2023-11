Theo Janssen zet met pijn in het hart stap terug bij Vitesse: 'Maar laat mijn club niet in de steek'

Met het vertrek van hoofdtrainer Phillip Cocu moet ook diens assistenten Theo Janssen en Chris van der Weerden plaatsmaken bij Vitesse. In hun plaats wordt interim-trainer Edward Sturing bijgestaan door twee andere oud-spelers van de club: Nick Hofs en Tim Cornelisse. De stap terug doet hem pijn, zegt clubman Janssen, al richt hij zijn blik ook alweer op de toekomst.

De geboren Arnhemmer was in oktober 2022 nog zo trots als een pauw toen duidelijk werd dat Vitesse hem van de Onder-16 naar de hoofdmacht haalde om Cocu, die als opvolger van Thomas Letsch was aangetrokken, te gaan bijstaan. "Het is een mooie stap in mijn ontwikkeling als trainer, waar ik best trots op ben. Ik hoop dat we, met de steun van de supporters, de weg omhoog kunnen vinden op de ranglijst ", sprak de oud-speler destijds.

Dat laatste lukte vorig seizoen wel: Vitesse werd tiende in de Eredivisie. Deze jaargang wilde het echter niet vlotten en staan de Arnhemmers na twaalf speelronden met acht punten helemaal onderaan. Janssen weet hoe het werkt: "De prestaties waren niet goed. Dat heeft dan consequenties. Dat is inherent aan topsport", laat hij optekenen tegenover de clubkanalen. Zijn vertrek uit de technische staf komt hard aan, geeft Janssen toe: "Een breuk is nooit leuk. En deze al helemaal niet. Ik had uiteraard andere verwachtingen."

Aan Sturing, Hofs en Cornelisse is nu de taak om Vitesse zo snel mogelijk weg te leiden uit de degradatiezone. Janssen stelt zich collegiaal op richting het trio: "Ik heb Nicky en Tim meteen gefeliciteerd en ze alle succes gewenst. Edward ook." Het clubbelang gaat wat dat betreft voor dat van Janssen persoonlijk: "Ik hoop echt dat ze punten pakken en Vitesse behouden voor de Eredivisie."

Nieuwe rol

Voor Janssen betekent de noodgedwongen stap terug niet dat hij zijn club de rug toekeert. Hij geeft aan inmiddels met technisch directeur Benjamin Schmedes in gesprek te zijn over een nieuwe rol. "Ik ben een echte Vitessenaar. Ik was altijd supporter, werd later voetballer bij deze club en daarna trainer. Mijn hart ligt bij Vitesse, dan is dit een tegenslag, dat kan ik niet ontkennen. Maar ik laat mijn club niet in de steek", aldus Janssen.