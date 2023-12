Thomas Letsch krijgt na één zege in twaalf duels prachtige beloning

VfL Bochum heeft het contract van trainer Thomas Letsch opengebroken en verlengd. De oud-trainer van Vitesse ligt nu tot medio 2026 vast in het Vonovia Ruhrstadion, wat laat zien dat de Duitse oefenmeester gewaardeerd wordt bij de club uit de Bundesliga. Toch staat er ook best druk op bij Bochum, want de club won dit seizoen pas één keer.

De ploeg van Thomas Letsch blijkt dit seizoen lastig te verslaan in Duitsland. In twaalf wedstrijden speelde Bochum maar liefst zeven keer gelijk, maar won het ook maar één keer. Daar moet snel verandering in komen voor de club uit het Ruhrgebied, want zonder overwinningen lijkt het een lastige opgave om uit de degradatiezone weg te blijven. Nu staat de club nog op een veilige veertiende plek, maar het verschil met de degradatiezone is heel klein.

Voor de blauw-witten is het ieder jaar in de Bundesliga de doelstelling om niet te degraderen en daar slaagde Letsch vorig seizoen knap in. Hij hield Bochum in de Bundesliga en hoopt dat dit seizoen opnieuw voor elkaar te krijgen. Het bestuur van de Duitse club heeft daar in ieder geval alle vertrouwen in, want de oud-coach van Vitesse is beloond met een nieuw contract tot medio 2026.