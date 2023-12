Tóch Ajax-fans in Stade Vélodrome in Marseille: 'Dans op speciale manier ontsprongen'

Ajax wordt donderdagavond tóch door enkele meegereisde supporters gesteund in het Stade Vélodrome in Marseille. Fans van de Amsterdammers zijn niet welkom in de Zuid-Franse havenstad, maar ESPN-verslaggever Cristian Willaert meldt hoe een aantal het verbod op slinkse wijze heeft weten te omzeilen.

Twee weken geleden moest Ajax de fans die hoopten op een tripje naar Zuid-Frankrijk teleurstellen. De club deelde mee dat de Franse autoriteiten hadden besloten dat er geen meereizende supporters welkom zouden zijn bij het Europa League-duel waarin de club vecht voor de laatste kans op Europese overwintering. Ook in de stad zelf worden Nederlandse fans geweerd, zo werd bovendien duidelijk.

Een aantal probeerde dat uiteraard toch, maar woensdag werden elf Ajax-fans al gearresteerd door de Franse politie. Hoewel zij inmiddels zijn vrijgelaten en op het vliegtuig naar Nederland zijn gezet, was de korte opsluiting zeker geen pretje, meldt een aantal van hen aan de lokale Amsterdamse zender AT5. Zo zou een van hen zijn cel hebben moeten delen met een Fransman in Marseille-shirt en werd een ander bij een persoon die 'naar eigen zeggen in een drugskartel zat', valt onder meer te lezen.

Toch zijn er donderdagavond een paar Ajax-fans in het Stade Vélodrome aanwezig, onthult Willaert een paar uur voor de wedstrijd. "We hebben er toch een paar gevonden die de dans zijn ontsprongen op een speciale manier", vertelt hij van uit de nog lege thuishaven van de Franse topclub. "Die hebben zich namelijk uitgedost als Marseille-fans. Niet met een muts of een sjaaltje, maar ze hebben complete trainingspakken gekocht, dus je zou geen moment denken: dat zijn Ajax-supporters. Maar ze zijn in de stad en ze hebben kaarten, dus er zitten er toch een paar op de tribune hier."