Trainerswissel Schreuder voor Ten Hag bij Ajax veranderde veel: 'Heb ik zelf ondervonden'

De trainerswissel van Alfred Schreuder voor Erik ten Hag is slecht uitgevallen voor . De voetballer van inmiddels FC Twente was bij Ajax op weg naar zijn doorbraak, maar na het vertrek van Ten Hag verdween het perspectief. Daardoor is Regeer uiteindelijk zelf vertrokken uit de Johan Cruijff Arena.

“Een trainerswissel kan veel impact hebben, dat heb ik zelf mogen ondervinden”, blikt Regeer terug bij Voetbal International. “Met Ten Hag had ik geregeld goede gesprekken. Ik voelde zijn vertrouwen, hij had een duidelijk plan met me. Bij Jong Ajax veel wedstrijden spelen, vaak bewust als rechtsback, zodat ik me op die positie verder kon ontwikkelen en klaar moest maken voor een plek in het eerste elftal. Samen met Devyne Rensch kon ik me focussen op die positie en moesten we het in de toekomst samen maar uitvechten.”

Net nadat Regeer zijn contract had verlengd, besloot Ten Hag om naar Manchester United te verkassen. “Hij gaf aan dat hij me niet als rechtsback zag. Dat was eerlijk en duidelijk, maar daarmee veranderde veel. Ik kwam niet in zijn plannen voor”, aldus de multi-inzetbare voetballer, die bij FC Twente veelal als linksback speelt.

“Ik merkte afgelopen seizoen dat mijn einde bij Ajax naderde. Weer speelde ik bij Jong Ajax, maar waar ik voorheen nog heel gericht daar speelde met oog voor ontwikkeling en groei naar Ajax 1, voelde dat nu anders. Ik heb al met al zes fijne jaren bij Ajax gehad. Het is de club waar ik als jochie mee opgroeide en fan van was, maar in het laatste jaar heb ik ervaren dat mijn eigen pad een andere afslag moest krijgen. Met FC Twente kwam een mooie nieuwe club op mijn weg en daar ben ik heel blij mee”, aldus Regeer.