Ten Hag geeft opvallende reden waarom Antony strafschop nam voor Man United

Erik ten Hag is blij met het verloop van de bekerwedstrijd tegen Barnsley. In de League Cup was Manchester United veel te sterk voor de derdedivisionist: 7-0. Achterin had Manchester United weinig te doen, dus staat Ten Hag na afloop met name stil bij het samenspel in de voorhoede.

Marcus Rashford, Alejandro Garnacho en Christian Eriksen scoorden allemaal twee keer; het overige doelpunt kwam van Antony, die een penalty benutte. “Ze hebben niet alleen gescoord, maar ook assists gegeven en elkaar de kans gegeven om te scoren. Antony had bijvoorbeeld wat vertrouwen nodig en dus gaf Rashy de bal aan hem. Dat is mooi om te zien in een team”, vertelt Ten Hag aan Sky Sports.

Met spelers als Altay Bayindir, Toby Collyer, Jonny Evans, Alejandro Garnacho en Antony koos Ten Hag voor meerdere basisspelers die normaal gesproken op de bank zitten. “We moeten wel rouleren, want we hebben veel wedstrijden”, legt hij uit. “Je hebt iedereen nodig. Je kunt niet spreken van een vaste basiself. Je moet alle spelers in de selectie speeltijd geven als ze beschikbaar zijn.”

“We hebben alle spelers nodig, want we doen mee aan vijf competities (vermoedelijk telt Ten Hag de Community Shield-wedstrijd mee, red.). Er is concurrentie binnen de ploeg. We willen de beste samenstelling creëren, de beste chemie. Spelers hebben zich vanavond kunnen bewijzen”, aldus Ten Hag na de monsterzege.

