Ten Hag heeft keiharde boodschap voor Antony: 'Er zijn wetten in het topvoetbal'

Erik ten Hag heeft maandag een overduidelijke boodschap afgegeven aan . De Braziliaanse rechtsbuiten kwam in de eerste weken van het seizoen nog maar één minuut in actie voor Manchester United en zal zijn trainer op het trainingsveld moeten overtuigen om meer aan spelen toe te gaan komen, zo laat Ten Hag de Britse pers weten.

Manchester United neemt het dinsdagavond in de derde ronde van de League Cup op tegen Barnsley, de huidige nummer zeven van de League One - het derde Engelse profniveau. Maandag krijgt Ten Hag de vraag of het bekerduel een uitgelezen kans is voor Antony om zich weer eens vanaf de aftrap te kunnen tonen aan de fans op Old Trafford. De Nederlandse trainer lijkt er echter op te hinten dat de op één na duurste aankoop in de clubgeschiedenis (alleen voor Paul Pogba tikte United in het verleden een hogere transfersom af) andermaal genoegen zal moeten nemen met een plek op de bank.

"Hij is ongeduldig", wordt Ten Hag geciteerd door de BBC. "Hij wil spelen, maar in het topvoetbal heb je bepaalde wetten. Je kiest het team dat de meeste kans heeft om de wedstrijd te winnen, met de beste dynamiek en de beste chemistry. Spelers moeten vechten voor hun plek", aldus Ten Hag. "De andere spelers doen het zó goed, die voegen wat toe aan het elftal. Antony moet hen voorbij, hij moet het recht om te spelen afdwingen op de training."

De Britse omroep stipt aan dat Antony's concurrenten voor een plek op de flanken - Marcus Rashford, Alejandro Garnacho én Amad Diallo - dit seizoen allemaal al tot scoren kwamen. Dat doet de Braziliaanse oud-Ajacied maar mondjesmaat in het shirt van The Red Devils. Sinds hij twee jaar geleden werd aangetrokken door Ten Hag, kwam Antony in 83 wedstrijden tot slechts elf doelpunten en vijf assists. Het leeuwendeel daarvan viel bovendien in zijn debuutseizoen 2022/23.

