Manchester United van Ten Hag beleeft heerlijke avond en wint met 7-0

Manchester United heeft thuis op eenvoudige wijze afgerekend met League One-club Barnsley in de derde ronde van de Carabao Cup, in de volksmond ook wel League Cup genoemd. Daar waar de Champions League al begonnen is, begint de Europa League (waar Manchester United inzit) pas volgende week. Op Old Trafford liet Yanited weinig heel van de uitploeg: 7-0.

Erik ten Hag heeft ervoor gekozen om behoorlijk wat sterren te sparen voor de Carabao Cup-wedstrijd tegen Barnsley. Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee werden gespaard door de Haaksbergen. Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Harry Maguire, Antony en Casemiro werden overigens niet gespaard, maar Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo en Lisandro Martinez dus wel. Het was dus een half B-team waar Manchester United mee aantrad.

Artikel gaat verder onder video

Barnsley mag dan in de League One spelen, het is helemaal geen kleine club. In 1998 speelde de club uit Yorkshire namelijk nog in de Premier League. Na jarenlang heen en weer pendelen tussen de Championship en de League One, speelt Barnsley nu weer op het derde niveau. De laatste keer dat Manchester United tegen Barnsley speelde was in 2009/10 in het Oakwell Stadium. De club uit Manchester won met 0-2 door doelpunten van Danny Welbeck en Michael Owen.

Barnsley maakte meteen duidelijk dat het was gekomen om te voetballen. Alleen na een kwartiertje was het al 1-0 voor Manchester United. Marcus Rashford schoot, op aangeven van Garnacho, de 1-0 tegen de touwen op Old Trafford. Barnsley was aan het imponeren in het noorden van Engeland. Even later was het Antony die om de keeper heenging en een penalty versierde. De Braziliaan ging zelf achter de bal staan en schoot de bal goed binnen. Zo stond het alweer 2-0.

Vlak voor rust werd het ook nog 3-0 voor de mannen van de Nederlandse coach. Garnacho zorgde voor de grote voorsprong in de extra tijd van de eerste helft. Na de rust ging de thuisploeg gewoon verder met waar het gebleven was. Garnacho maakte de 4-0, en Rashford verzorgde de 5-0. Het werd een zorgeloze avond voor United. Na zestig minuten voetballen besloten de teams om het rustiger aan te doen. Barnsley ging op zoek naar de eretreffer, maar tevergeefs. Christian Eriksen maakte nog de 6-0 op aangeven van Fernandes. Vijf minuten voor tijd zorgde de Deen ook nog voor de 7-0. Hij schoot de bal vanaf het zestienmetergebied knap in de lange hoek. Wederom een assist van Fernandes.

