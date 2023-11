UEFA doet eerste loting richting EK: meer informatie voor Oranje

De UEFA heeft de eerste voorloting verricht voor de EK-loting op 2 december. Er zijn via de Nations League nog drie tickets te verdelen voor het eindtoernooi in december en daarvoor is de loting verricht. Finland komt er relatief het minst goed vanaf voor de Nations League-play-offs.

Zij zitten namelijk in de relatief zwaarste groep. Vanuit de hoogste afdeling in de Nations League zijn alle landen behalve Polen en Wales geplaatst voor het EK. Finland komt daar als land door loting bij, terwijl Oekraïne en IJsland in Pot B zitten. Verder zijn er dus nog twaalf landen in de race om drie EK-tickets, maar die worden elk in de eigen route verdeeld.

De halve finales van de play-offs worden afgewerkt op 21 maart. Vijf dagen later staat er een EK-ticket op het spel: het gaat bij allemaal om enkele wedstrijden. Tijdens de loting op 2 december voor het EK worden de tickets al wel verdeeld en kent Oranje dus een van de vier ploegen die het mogelijk treft, want de teams komen in Pot 4 van de loting te zitten. Een ploeg uit Pot C lijkt in eerste aanleg het meest gunstig voor de mannen van bondscoach Ronald Koeman.

Pot A:

Polen – Estland

Wales – Finland

Pot B:

Israël – IJsland

Bosnië-Herzegovina – Oekraïne

Pot C:

Georgië – Kazachstan

Griekenland – Luxemburg