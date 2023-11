UEFA herinnert Ajax met tweet aan zeer pijnlijke wedstrijd

Ajax is dit seizoen weliswaar niet actief in de Champions League, maar verschijnt desondanks op het X-account van het miljardenbal. Ajax-fans zullen er echter niet om kunnen lachen, want de UEFA herinnert hen aan de zeer pijnlijke thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de halve finale in 2019.

Ajacieden zullen enerzijds met veel plezier terugdenken aan de Champions League-campagne in het seizoen 2018/19, maar anderzijds liever helemaal niet. De Amsterdammers moesten eerst drie voorrondes overleven om in het hoofdtoernooi te komen. Dat deden ze met verve. De ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag rekende af met achtereenvolgens Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kiev en werd tijdens de loting voor de groepsfase gekoppeld aan Bayern München, Benfica en AEK Athene.

Een groep met mogelijkheden en dat bleek. Ajax bleef ongeslagen - ook in beide wedstrijden tegen Bayern München - en plaatste zich als nummer twee voor de knock-outfase. Daarin versloegen Ten Hag en consorten tegen alle verwachtingen in eerst Real Madrid, alvorens in de kwartfinale ook af te rekenen met Juventus. Het leek er in de halve finale nóg mooier op te worden. Ajax won het eerste duel met Tottenham Hotspur met 0-1 en ging tijdens de return rusten met een 2-0 voorsprong. In de tweede helft ging het echter helemaal mis. Drie doelpunten van Lucas Moura, waaronder eentje diep, diep, diep in de blessuretijd maakten een einde aan de Amsterdamse droom.

De UEFA doet er in ieder geval alles aan om te voorkomen dat de Ajax-fans die pijnlijke avond vergeten. De Europese voetbalbond plaatst vrijdagmiddag op het Champions League-account een foto van het vaandel van Ajax voor de return tegen Tottenham Hotspur met de tekst ‘wat herinner jij je?’. Hoe pijnlijk ook de herinnering, vandaag de dag smachten Ajax-fans naar zulke tijden. De club uit Amsterdam was vorig jaar nog wel actief in het miljardenbal, maar werd door zowel Napoli als Liverpool op een hoopje gespeeld. In de tussenronde van de Europa League ging het vervolgens mis tegen 1.FC Union Berlin. Dit seizoen komt Ajax uit in de groepsfase van de Europa League, maar dreigt het over een paar weken al klaar te zijn in Europa. De hoofdstedelingen haalden slechts twee punten uit de eerste vier groepsduels.