Vaessen terug bij RKC na zware tijd: 'Heeft me echt geraakt als mens'

is uiteraard blij dat hij na zes weken zijn rentree heeft kunnen vieren onder de lat van RKC Waalwijk. De doelman hield eind september een hersenschudding over aan een botsing met Ajax-spits Brian Brobbey, maar stond in het verloren thuisduel met Go Ahead Eagles (0-1) voor het eerst weer in het elftal van trainer Henk Fraser. Na de wedstrijd legt Vaessen uit hoe zijn club en het publiek hem door een moeilijke herstelperiode heen hebben geholpen.

Voor de camera's van ESPN zegt Vaessen na de wedstrijd dat hij door een flink dal is gegaan na zijn botsing met Brobbey: "Ik heb het heel zwaar gehad de eerste drie weken, maar ik heb zóveel steun gehad, dat is bijna niet te omschrijven. Uit binnen- en buitenland, van kinderen die tekening maakten, bloemen, brieven", somt de keeper op, "dat heeft me echt geraakt als mens."

Artikel gaat verder onder video

De botsing met Brobbey hakte er flink in bij Vaessen, maar de doelman geeft aan veel baat te hebben gehad bij de sessies met zijn mental coach en de hulp van de clubdokter van RKC. "Daarmee heb ik EMDR-therapie gedaan, dus traumaverwerking", onthult Vaessen. "Dat is een hele mooie techniek, dus ik ben blij dat ik dat toen heb gedaan. Ik ben zal nog wat mensen vergeten op te noemen, maar ik ben ze enorm dankbaar, net als alle supporters."

Helm

Vaessen droeg bij zijn rentree een speciale helm zoals voormalig Chelsea- en Arsenal-keeper Petr Cech die ook jarenlang droeg: "Ik ben best wel een aanvallende keeper", legt de doelman uit, "ik duik vaak vol voor de bal en ga er vaak hard in. Deze helm is een speciale helm voor keepers, die zit me niet in de weg. Dus misschien ga ik hiermee wel Champions League halen", lacht hij. De beslissing om het hoofddeksel te dragen kwam overigens niet alleen van hemzelf: "Van mijn vrouw moest ik met helm keepen trouwens, dus ik heb geluisterd naar haar."