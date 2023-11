Valentijn Driessen confronteert Koeman met inconsequente keuze

Valentijn Driessen heeft Ronald Koeman geconfronteerd met de keuze van Jordy Clasie. De middenvelder van AZ besloot om te bedanken en is volgens de bondscoach om die reden niet meer in beeld. Volgens de verslaggever zou dat dan ook voor PSV-captain Luuk de Jong moeten gelden.

“Ik heb met Jordy een verleden. Ik heb met hem gewerkt. Hij heeft tegen mij gezegd: ‘ik ben niet meer beschikbaar.’ En dat heb ik geaccepteerd”, legde Koeman uit over de situatie van Clasie, die daar zelf ook tekst en uitleg over gaf. “Dus hij is niet meer in beeld. Ook niet voor een eventueel EK.”

Artikel gaat verder onder video

“Je moet ergens onderdeel van willen en kunnen zijn”, onderbouwde Koeman zijn uitspraak vervolgens. “In een hele cyclus. Natuurlijk kan er een moment zijn dat je er een keer niet bij bent, maar ik laat liever geen spelers thuis die de kastanjes uit het vuur hebben gehaald om het te halen. Dat is ook een groepsproces.”

Driessen trok vervolgens de parallel met PSV-captain Luuk de Jong, voor wie de deur naar het EK op een kier blijft staan. Of hij er dús ook niet bij is? “Dat zeg ik niet. Ik vind dat je dat wel mee moet nemen, maar wat uiteindelijk de keuze is... Maar dat is totaal niet aan de orde op dit moment. Spelers bedanken om een reden. Dan ga ik er vanuit dat ze niet terugkomen. Ik ben er voor mezelf nog niet uit, maar ik moet beide kanten bedenken wat reëel en terecht of niet terecht is.”