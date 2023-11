Valentijn Driessen haalt genadeloos uit naar Ajacied: ‘Een flapdrol van een prof!’

Valentijn Driessen vindt de uitspraken van na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen tenenkrommend. De Engelse spits gaf bij ESPN aan dat zijn lastige begin in Amsterdam te maken had met de menselijke benadering die hij volgens eigen zeggen niet kreeg. Driessen neemt deze woorden niet serieus.

“Ik heb voor de zekerheid nog even gekeken hoe oud die jongen is. Akpom is 28 jaar en heeft volgens mij vijftien clubs gehad. Als hij begint te zeuren… kom op zeg”, begint de chef voetbal van De Telegraaf bij Kick-off. “Hij zeurt toch ook niet als hij iedere maand gewoon dat geld op zijn rekening krijgt? Hij is een volwassen vent… Met dit gelul moet je niet bij mij aankomen, daar kan ik slecht tegen”, gaat Driessen verder.

“Je bent 28. Laat gewoon op de training zien dat je in de basis hoort”, vervolgt hij. Mike Verweij, ook aanwezig bij de podcastopnames, is het niet eens met zijn collega. “Natuurlijk speelt het mee hoe spelers worden opgevangen bij hun nieuwe club. Kennelijk is het zo dat spelers daar behoefte aan hebben”, zegt de Ajax-watcher.

Driessen doet niet veel met de mening van Verweij. “Dan ben je toch een flapdrol van een prof? Als dat het punt is waarom iemand wel of niet slaagt bij een club”, zegt de journalist, die Ajax vervolgens een voor de grap een ‘warme club’ noemt en daarmee zijn collega’s aan het lachen brengt. “Als er natuurlijk een club niet warm is, is dat Ajax wel.”