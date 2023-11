Valentijn Driessen komt met groot verwijt aan John van ’t Schip na nieuw puntverlies Ajax

Valentijn Driessen is tot dusverre nog niet overtuigd geraakt door de trainerswissel bij Ajax. De Amsterdammers stuurden Maurice Steijn de laan uit en stelden John van ’t Schip aan als vervanger. Ajax speelde zondagavond gelijk op bezoek bij Almere City, en dat had het volgens Driessen te danken aan de interim-trainer.

De chef voetbal van De Telegraaf stelt in een video-item dat Ajax zich ‘diep moet schamen’ na het 2-2 gelijke spel bij de promovendus. “Ook het wisselbeleid van Van ’t Schip sprak boekdelen. Vóór het einde van de wedstrijd zaten Steven Berghuis en Steven Bergwijn al op de bank. Dat zijn de twee mensen die de kar moeten trekken. Dat zegt wel veel”, begint Driessen.

Van ’t Schip kwam in de rust met drie wissels. Georges Mikautadze verliet het veld voor Benjamin Tahirovic, Carlos Forbs kwam voor Berghuis en Anton Gaaei was de vervanger van Borna Sosa. “Dat zegt ook alles. Ook Van ’t Schip was totaal niet tevreden. Er is daar dus echt nog een hoop werk te verrichten”, stelt Driessen.

Met een overwinning op FC Volendam en sc Heerenveen startte Van ’t Schip veelbelovend bij Ajax, maar in de afgelopen twee wedstrijden wisten de Amsterdammers dus geen resultaat meer te halen. Ook in Flevoland moest de geplaagde club genoegen nemen met één punt. Chuba Akpom verscheen opnieuw op het scorebord. “Dan lopen we allemaal weer de polonaise achter hem aan. Nee, Ajax moet blij zijn als ze vijfde eindigen”, sluit Driessen af.