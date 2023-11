Van Basten en Van der Vaart kraken Nederlands elftal: 'Er zit 50.000 man hè?'

Het Nederlands elftal heeft zaterdagavond weinig indruk gemaakt op Khalid Boulahrouz, Marco van Basten, Rafael van der Vaart. De analisten geven in het programma Rondo van Ziggo Sport aan dat de speelwijze van Oranje onaantrekkelijk was.

"Ze hebben gewonnen, maar het voetbal is niet leuk om naar te kijken", begint Van Basten in de uitzending op Ziggo. "Het is allemaal erg traag. Het tempo is gewoon laag. Er wordt geen initiatief genomen. Hier wordt afgespeeld en niets uitgespeeld. Je moet voorwaarts spelen, nu drukt het allemaal in elkaar. Voorhoedespelers moeten veel meer eisen en de achterhoede moet in eerste instantie voorwaarts kijken", geeft Van Basten aan, die benadrukt dat de openingstreffer ontstond uit een goede inspeelpass van achteruit.

Artikel gaat verder onder video

Van der Vaart vindt dat Oranje het ook verplicht is om sterker voor de dag te komen tegen een tegenstander als Ierland, zeker voor eigen publiek: "Je scoort een ideale goal en dan denk je toch: Je gaat erop en erover. Ierland was zo'n slecht elftal. Er zit 50.000 man hè? Dan ben je het toch ook verplicht.", zegt hij.

Boulahrouz voegt toe dat hij niet een duidelijk beeld van de speelwijze ontdekt bij het Nederlands elftal: "Het lijkt als of er geen plan is", zegt de oud-verdediger, die daarmee onder meer doelt op de manier van opbouwen van Oranje: "De keeper legt de bal neer en dan is het wachten wat de tegenstander gaat doen."