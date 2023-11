Van der Vaart strooit met complimenten na Ajax - Vitesse: 'Dat is uniek hoor'

Rafael van der Vaart en Ibrahim Afellay zijn zeer te spreken over het optreden van Ajax-middenvelder in de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Taylor beleeft evenals zijn ploeggenoten een lastig seizoen en was onlangs nog het mikpunt van kritiek, maar liet zich tegen de Arnhemmers van zijn beste kant zien. Volgens Van der Vaart speelde de sterkhouder van Jong Oranje zaterdag ‘misschien wel de beste wedstrijd’ die hij van hem heeft gezien.

Taylor kreeg in de slotfase van het seizoen 2021/22 de kans van toenmalig trainer Erik ten Hag en greep die met beide handen aan. De middenvelder liet zich zodanig gelden dat de Amsterdamse clubleiding het in de daaropvolgende transferzomer niet nodig achtte om een vervanger voor Ryan Gravenberch te strikken. Taylor speelde zich onder leiding van Alfred Schreuder in de basis en mocht van Louis van Gaal zelfs mee naar het WK in Qatar. Hij slaagde er echter niet in de lijn door te trekken. Taylor mocht van Ronald Koeman nog wel starten in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk eerder dit jaar, maar werd nog voor rust naar de kant gehaald.

De middenvelder lijkt sindsdien met een zak aardappelen op zijn rug rond te lopen en dat komt zijn spel natuurlijk niet ten goede. Veelzeggend was onlangs de reactie van het publiek in de Johan Cruijff ArenA toen Taylor in de rust van het thuisduel met Brighton & Hove Albion naar de kant werd gehaald. De Ajacied is er echter niet met de pakken bij neer gaan zetten en liet afgelopen zaterdag tegen Vitesse al een veel betere versie van zichzelf zien. Zelfs Van der Vaart was onder de indruk. “Ik ben ook altijd wel kritisch geweest op Taylor, maar tegen Vitesse speelde hij misschien wel de beste wedstrijd die ik van hem gezien heb”, zei de voormalig Oranje-international zondag in Studio Voetbal.

Van der Vaart was vooral lyrisch over het doelpunt van Taylor. De middenvelder liet na een schitterende pass van Steven Berghuis eerst nog na om te scoren, maar maakte niet heel lang daarna op aangeven van diezelfde Berghuis de 5-0. “We kunnen allemaal wel een goal maken met ons verkeerde been, maar hoe hij hier de bal meeneemt met rechts naar zijn linker en ‘m dan binnenschiet… Hij weet zelf niet eens of hij rechts of links is. Dat is uniek hoor”, aldus Van der Vaart. De oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur hoopt dat Taylor nu weer los is. “Bij Jong Oranje speelt hij vaak heel goed. Gisteren (zaterdag, red.) vond ik hem echt erg goed spelen.”

Van der Vaart was niet de enige aan tafel die een lans brak voor Taylor. Afellay was eveneens complimenteus over het optreden van de viervoudig international. “Geweldige actie”, doelde de analist op de 5-0. “Hij speelde een goede wedstrijd. Hij kwam nu ook meer in zijn kracht omdat hij veel in de zestien kwam. Hij is écht een loper en hopelijk is het voor die jongen ook weer een start van een mooie periode. Hij heeft natuurlijk een moeilijk seizoen.”