Van Dijk brult in catacomben ‘stelletje slapjanussen’ tegen ploeggenoten

Het Nederlands elftal kwalificeerde zich zaterdagavond middels een 1-0 overwinning op Ierland voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Aanvoerder probeerde na afloop voor een jubelstemming te zorgen bij zijn ploeggenoten.

ESPN brengt na de wedstrijd camerabeelden uit de catacomben van de Johan Cruijff ArenA. Daarbij is een brullende Van Dijk te horen: “Gaan we nog blij doen, of? Tsjonge jonge. Stelletje slapjanussen, kom op!”, klinkt het.

Van Dijk werd vervolgens door verslaggever Pascal Kamperman geconfronteerd met zijn gebrul. “Ik vond het een beetje down toen ik hier liep. Maar er was heel veel vreugde in de kleedkamer. Dat is mooi”, reageert de verdediger. “Het is logisch dat de plaatsing voor veel blijdschap zorgt. We gaan naar het EK. Hopelijk gaan we daar excelleren en het goed doen. We hebben er hard voor gestreden.”

Dat van een grote feestvreugde geen sprake was bij Oranje, komt volgens Van Dijk ook door de buitenwereld. “Het wordt toch allemaal een beetje getemperd. Daar word je een klein beetje door beïnvloed, maar ik ben hartstikke blij. En de rest is ook heel erg blij, heb ik net in de kleedkamer gezien.”