Van Hanegem vindt dat Feyenoord titel kan vergeten: 'Ik denk niet dat de competitie nog spannend wordt'

Willem van Hanegem verwacht geen spannende titelstrijd tussen Feyenoord en PSV meer, zo geeft de oud-voetballer aan in zijn column voor het Algemeen Dagblad. Zelfs als de Rotterdammers zondag in de eigen Kuip weten af te rekenen met PSV, denkt De Kromme dat PSV de enige ploeg is die op weg is naar de landstitel.

Hoewel Feyenoord zondag in een onderling duel tegen PSV de kans krijgt om het gat met de Brabanders te verkleinen tot vier punten, verwacht Van Hanegem niet dat de Rotterdammers het de ploeg van Peter Bosz nog lastig kunnen maken in de strijd om de landstitel: "Overwinteren in de Champions League zou veel betekenen voor Feyenoord, want eerlijk gezegd denk ik niet dat de competitie nog heel spannend wordt", zegt Van Hanegem, die PSV te stabiel vindt overkomen om de huidige voorsprong nog weg te geven.

"PSV wint die wedstrijden gewoon erg eenvoudig. Als ze in Eindhoven in januari nog een sterke centrale verdediger vastleggen of misschien wel twee, haalt helemaal niemand ze meer in. Ook niet als ze volgende week zondag zouden verliezen", doelt de oud-speler van Feyenoord op het duel in De Kuip tegen de ploeg van Arne Slot.

Van Hanegem vind het knap dat PSV de huidige reeks in de Eredivisie zo eenvoudig weet door te trekken. Tegen Feyenoord wacht een belangrijk duel. Wint PSV, dan kan het in de ogen van De Kromme niet meer mis. "Als PSV overeind blijft in De Kuip is de titel eigenlijk al binnen. En dat begin december. Zou toch knap zijn", sluit hij af in zijn column.