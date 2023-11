Van Hooijdonk deelt plaagstootje uit aan oud-ploeggenoot Seedorf

Pierre van Hooijdonk speelde in het Nederlands elftal jarenlang samen met Clarence Seedorf. De analist betrekt zijn voormalige ploeggenoot in zijn reactie op het interview dat en dinsdagavond na hun debuut in het Nederlands elftal gaven.

De nog maar 17-jarige Ajacied Hato onthulde voor de camera's van de NOS dat hij na afloop in de kleedkamer een speech moest houden tegenover zijn collega-internationals, nadat hij zijn traditionele haasje had ontvangen. "Die was kort maar krachtig", klonk het, "laten we het daarop houden." Hato toont zich enigszins verlegen tegenover zijn nieuwe teamgenoten: "Daar zat ik niet echt op te wachten, nee. Ik ben niet echt een prater daarmee. Dus ik hield het kort."

In de studio vindt Rafael van der Vaart dat Hato 'goed' overkomt voor de camera's. "Ik vind hem rustig en duidelijk praten. Maar dat zie je ook wel in zijn voetbal, hij is eigenlijk het enige lichtpuntje bij Ajax dit seizoen." Hato mocht halverwege zijn opwachting maken als vervanger van aanvoerder Virgil van Dijk. "Hij heeft dit wel verdiend", meent Van der Vaart. "Natuurlijk, die jongen is jong en maakt nog heel veel fouten. Dat moet ook natuurlijk, maar ik ben wel onder de indruk van hem, hoor."

Van Hooijdonk haakt vooral in op de uitspraken van Hato over zijn speech. "Ik ben blij dat hij ook nog zo jong in zijn hoofd is, want dat hoort bij zijn leeftijd." In de tijd dat Pi-Air zelf in Oranje speelde bestond de traditie van het houden van een toespraak na een debuut nog niet, en dat was in zijn ogen maar goed ook. "Als dat in de tijd was toen Clarence Seedorf zijn debuut had gemaakt, dan hadden we een half uur moeten wachten", tot hilariteit van Van der Vaart: "Dan is een half uur nog kort."