Ajax-verdediger Hato: 'Daar zat ik niet echt op te wachten, nee...'

Jorrel Hato debuteerde dinsdagavond met een assist op Cody Gakpo in het Nederlands elftal. De Ajax-verdediger genoot volop van zijn eerste minuten in Oranje tegen Gibraltar, maar was desondanks niet heel spraakzaam in de kleedkamer na de 0-6-zege.

Bij de NOS blikte Hato terug op zijn debuut als international in Oranje, waarna hij zijn speech moest houden nadat hij zijn haasje had ontvangen. “We kregen het haasje na een speech van de directeur over mij. Daarna moest ik zelf een speech geven”, lachte Hato enigszins verlegen.

“Die was kort maar krachtig”, vervolgde de Ajacied over de woorden die hij richting de spelers en selectie moest geven. “Laten we het daarop houden. Daar zat ik niet echt op te wachten, nee. Ik ben niet echt een prater daarmee. Dus ik hield het kort.”

Voor Hato was het al met al wel een heel mooie avond. “Dit is een heel mooi moment, daar heb ik naar uitgekeken. Als jonge jongen ben ik heel blij en trots”, zei de verdediger van Ajax, die ook een assist kon bijschrijven. “Ja, want je raakte de bal niet, hé”, keek hij naar Thijs Dallinga, de andere debutant, die de voorzet van Cody Gakpo niet aanraakte. Die kon dat bevestigen. "Als ik 'm een beetje had geraakt, dan had ik de goal geclaimd."