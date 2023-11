Van Hooijdonk deelt zeer opvallende onvoldoende uit bij Ajax: 'Ik vind het sneu voor die jongen'

Pierre van Hooijdonk gaat niet mee in de euforie over het optreden van in de wedstrijd tussen Almere City en Ajax (2-2). De spits kreeg de nodige complimenten, waaronder van analist Marciano Vink, maar Van Hooijdonk geeft hem een onvoldoende.

Brobbey kwam niet tot scoren in Almere, maar gaf wel de assist bij de doelpunten van Chuba Akpom en Benjamin Tahirovic. Beide keren hield Brobbey de bal onder druk bij zich in het strafschopgebied, om daarna de doelpuntmaker te bedienen. Van Hooijdonk erkent dat Brobbey ‘ontzettend veel goede dingen’ deed in de wedstrijd, maar zag hem ook op cruciale momenten galen.

“Hij is een nummer negen, een spits, Hij mist een honderd procent kans. In het balvast zijn, en zorgen dat spelers kunnen aansluiten, was hij superbelangrijk. Hij was eigenlijk de enige speler waar Almere echt problemen mee had”, stelt Van Hooijdonk zondagavond bij Studio Voetbal. In de 77ste minuut miste Brobbey echter een grote kans: van dichtbij stuitte hij op keeper Nordin Bakker. “Hier gaat het om. Als spits moet je die bal maken.”

In de 92ste minuut, bij een 1-2 voorsprong voor Ajax, liet Brobbey rond de middenlijn na om twee ploeggenoten te lanceren die een vrije doortocht leken te hebben. “Dit overzicht moet je altijd hebben als je op dit niveau speelt. Een simpele bal… Dit is een duur foutje. Ik vind het ook sneu voor die jongen. Hij doet zoveel fantastische dingen, maar ik kijk naar een spits en die moet doelpunten maken.”