Van Praag toont torenhoge ambities met uitspraak over toekomst van Ajax

Michael van Praag vindt dat Ajax weer het Real Madrid van Nederland moet worden, zo geeft de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Amsterdamse club aan op de Algemene Aandeelhoudersvergadering. Van Praag herhaalt daarmee een uitspraak die hij in een eerder dienstverband bij Ajax ook al eens uitsprak.

Van Praag werd op de Algemene Aandeelhoudersvergadering officieel benoemd tot de nieuwe voorzitter van de RvC van Ajax en nam daarna zelf ook het woord. De 76-jarige Amsterdammer ging onder meer in op de sportieve ambities van een club als Ajax: "In mijn garage hangt mijn allereerste interview als voorzitter van Ajax", begint Van Praag. "In 1989 is dat verschenen. De kop boven dat artikel luidt: Ajax moet het Real Madrid van Nederland worden. Ik vond en vind Real Madrid namelijk een instituut. Daar wil je bij horen, daar ben je trots op."



Van Praag wil zijn uitspraak van 34 jaar geleden graag nieuw leven inblazen: "Die uitspraak herhaal ik hier graag opnieuw: Ajax moet weer het Real Madrid van Nederland worden. Ja, weer, want we hebben in de laatste jaren helaas wat steken laten vallen", zegt de nieuwe voorzitter van de RvC, die aangeeft dat er ondanks zijn leeftijd een 'actieve en progressieve' houding van hem verwacht mag worden: