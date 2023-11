Van Wolfswinkel: 'Ik stond tegenover Messi en had maar één doel'

(34) blikt in een interview met FCUpdate-verslaggever Mounir Boualin terug op de keren dat hij als speler van Real Betis tegenover het FC Barcelona van stond. De huidige spits van FC Twente kwam op een zeker moment recht tegenover de Argentijn te staan die maandag voor de achtste keer de Ballon d'Or won en had op dat moment naar eigen zeggen nog maar één doel.

In het seizoen 2015-16 kwam Van Wolfswinkel uit voor Betis; namens de Spaanse subtopper zou hij uiteindelijk negentien wedstrijden spelen en daarin drie keer scoren. In zijn enige seizoen in Spanje stond hij twee keer tegenover Barcelona, dat die jaargang met 91 punten beslag zou leggen op de landstitel. In december kregen Van Wolfswinkel in Camp Nou met 4-0 aan de broek; in april werd het in Sevilla 0-2.

Van Wolfswinkel kan zich de wedstrijdbespreking voor het uitduel nog goed voor de geest halen. "Dan gaat het licht uit en krijgen we beelden van de tegenstander te zien, een halfuurtje voordat je naar het stadion gaat. We waren vier beelden verder en de trainer had nog niets gezegd. Opeens stopt hij de beelden en zegt hij: sterkte jongens, succes. Dan moet je naar Barcelona toe en beginnen we hartstikke goed, we dachten even aan een resultaat maar binnen no time zette MSN (het aanvalstrio Messi - Suárez - Neymar, red.) de boel eventjes om en ging het heel hard."

"Op een gegeven moment kwam ik in de middencirkel en was het voor mijn gevoel alleen Messi en ik en ik moest de bal pakken", vervolgt Van Wolfswinkel. Dat laatste probeerde hij wel, maar hij wilde vooral voorkomen door de Argentijnse balvirtuoos op een panna getrakteerd te worden: "Ik had maar één doel, en volgens mij zou jij die ook hebben. Dus gewoon de benen bij elkaar en laat hem die bal maar verder spelen", lacht de spits.

