Vandaag Inside komt met heel ander geluid na teleurstellende avond voor Ajax

John van ’t Schip kende met overwinningen op FC Volendam en sc Heerenveen een prima start als interim-hoofdtrainer van Ajax, maar kon niet voorkomen dat Brighton & Hove Albion donderdag met 0-2 te sterk was en daardoor zo goed als zeker een einde maakte aan de Amsterdamse aspiraties om verder te komen in de Europa League. Het optreden van de Amsterdammers werd na afloop, vooral door Valentijn Driessen, gekraakt, maar daar kunnen Johan Derksen en Rene van der Gijp zich niet in vinden. Zij vonden Ajax prima voor de dag komen.

Wilfred Genee bracht de ontmoeting tussen Ajax en Brighton & Hove Albion in de Europa League vrijdagavond ter sprake in Vandaag Inside. De Amsterdammers verzamelden slechts twee punten in de eerste drie groepsduels en moesten donderdag een goed resultaat zien neer te zitten om in de race te blijven voor plaatsing voor de volgende ronde. Dat zag er echter niet in. Ajax verloor met 0-2, waardoor de derde plaats en de tussenronde van de Conference League het maximaal haalbare lijkt. Volgens Driessen is Ajax na de nederlaag tegen Brighton ‘weer terug bij af’, maar Vandaag Inside is een stuk minder stellig dan de chef voetbal van De Telegraaf.

“Ik moet jou heel eerlijk bekennen Wilfred. Ik heb alle kritieken gelezen en ik heb waarschijnlijk naar een andere wedstrijd zitten kijken. Ik heb alleen de eerste helft van Ajax gezien en als ik kijk naar de tegenstander die zij hadden, vond ik dat zij de beste helft van het seizoen speelden”, is Van der Gijp complimenteus voor Van ’t Schip en consorten. “Ik vond ze écht goed spelen.” Daar is Derksen het mee eens. De televisiepersoonlijkheid weet dat het in de tweede helft ‘wat minder’ was, maar dat ‘Ajax voor het materiaal dat het nu heeft heel behoorlijk speelde’.

Van der Gijp en Derksen ergeren zich aan Ajax-reacties op fout Vos

Waar Van der Gijp en Derksen zich wél aan ergerden, was de manier waarop de Ajacieden reageerden op de fout van Silvano Vos. De jonge middenvelder verscheen als vervanger van de geblesseerde Branco van den Boomen aan de aftrap, maar beleefde een zeer ongelukkige avond. Vos schoof de bal na een kwartier zomaar in de voeten van een tegenstander, waarna Ansu Fati in stelling werd gebracht en de 0-1 kon binnen schuiven. “Buiten het foutje van die jongen… En dan vind ik het ook wel weer heel erg dat je dan over je bol gestreken wordt. Søren Lerby had je helemaal verrot gescholden, Huub Stevens had je verrot gescholden. Maar oké, kan gebeuren”, aldus Van der Gijp.

Derksen sluit zich erbij aan. Hij trekt een vergelijking met zijn periode als ‘jonge’ voetballer en stelt dat het toen allemaal wat minder fraai was als je zo’n kostbare fout maakte. “Ik ben het met Rene eens. Dan lopen alle Ajacieden naar hem toe van ‘kom op joh’, een tikje hier en een tikje daar. Ik ben ook een jonge speler geweest en toen werd je zo uitgescholden, dan liep je bijna te janken in het veld. De volgende had je wel hoor, anders scholden ze je weer verrot. Zo werden wij vroeger opgevoed.”

Video: René van der Gijp: 'Ik vond Ajax de beste eerste helft van dit seizoen spelen'