Veltman aangesproken door Ajax-fans: 'Natuurlijk hoor je dat wel'

kijkt met een bijzonder gevoel terug op zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA. De verdediger keerde donderdagavond als speler van Brighton & Hove Albion terug bij Ajax en werd vanaf de kant regelmatig herinnerd aan zijn periode in het wit-rood-wit.

Veltman maakte in de zomer van 2020 de overstap van Ajax naar Brighton & Hove Albion. De verdediger werd begin dit jaar nog in verband gebracht met een terugkeer naar de club waar het voor hem allemaal begon, maar voorlopig is hij ‘gewoon’ speler van de huidige nummer zeven van de Premier League. Deze week was hij voor even terug op bekend terrein. “Ik denk voor de club Brighton prachtig, maar voor mezelf heel speciaal”, zei Veltman na afloop van de ontmoeting in de Europa League voor de camera van ESPN.

Brighton & Hove Albion landde woensdag al in Amsterdam. Een gekke ervaring voor Veltman. “Je zit in een hotel waar je normaal eigenlijk altijd langsreed als je bijvoorbeeld moest trainen. Je komt in het stadion, gaat trainen. Dat deden we hiervoor niet, eerst trainden we in Brighton en vlogen we op de wedstrijddag. Nu dan niet en dat was wel even mooi. Zeker op de wedstrijddag”, aldus de voormalig Ajacied over zijn rentree in de Johan Cruijff ArenA. De Ajax-supporters zijn Veltman uiteraard nog niet vergeten. “Ik kreeg ook een paar keer vanaf de tribune te horen dat ik in het verkeerde shirt stond. Natuurlijk hoor je dat wel, zeker van de mensen die dicht bij het veld staan of zitten. Dat is alleen maar mooi. Ik voel me heel welkom hier, dus prachtig.”

Veltman zag een beter Ajax dan in Engeland

Hoe speciaal de terugkeer voor Veltman ook mocht zijn, hij deed zijn oude club wel pijn. Door de 0-2 nederlaag kan Ajax overwintering in de Europa League vrijwel zeker uit het hoofd zetten. Na de verliespartij in Engeland had Ajax op eigen veld een goed resultaat moeten neerzetten. Dat zat er echter geen moment in. Veltman zag desondanks een beter Ajax dan twee weken geleden. “Het is ook de positie waarin je als club en speler zijnde zit. Heb je vertrouwen ja of nee. Twee weken geleden zaten ze niet in een goede flow, toen zag je ook dat ze heel compact speelden. Dat is normaal als je niet in een goede flow zit. Nu zag je dat ze meer gingen drukken. Ze hebben de kwaliteiten en nu ook het vertrouwen om er voetballend uit te komen. Dat zorgde wel problemen voor ons af en toe.”