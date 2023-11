Veltman verklapte WK-systeem van Oranje: 'Als kleine jongen naar Van Gaal'

verklapte vlak voor de start van het WK 2014 de nieuwe tactiek van het Nederlands elftal. De verdediger dacht bij OnsOranje wel veilig te zijn, maar versprak zich en moest daardoor excuses maken aan bondscoach Louis van Gaal. Die reageerde op geheel eigen wijze.

Vlak voor het WK 2014 was er een media-moment rond het Nederlands elftal. “Misschien kun je het beter zelf vertellen. Het is wel bekend toch?”, glimlachte Daley Blind in de Football is Life-podcast richting zijn collega-voetballer, momenteel in dienst van Brighton & Hove Albion.

Veltman had een interview met OnsOranje. “Dus ik vertelde van: nieuw systeem, nieuwe trainer. Ik dacht dat het net zoiets was als AjaxTV, een Brighton Media-ding. Als ik iets verkeerds zeg, zullen ze het wel weghalen”, begon Veltman. “Dus ik zei letterlijk nog wie er gingen spelen. Ik ben gewoon eerlijk, weetje. 5-3-2, dat soort dingen. Dat werd een enorm ding.”

“Ik weet nog dat je écht aan het stressen was”, nodigde Blind zijn collega uit om verder te vertellen over de afloop. “De persvoorlichter zei nog: dit is gezegd, ja, maar het niet zo slim. Ik denk dat je morgen wel even naar Van Gaal moet”, vervolgde Veltman. “Dus ik dacht. Oh, nee… Ik moet naar Louis van Gaal om sorry te zeggen.”

Met lood in zijn schoenen stapte Veltman de volgende ochtend het trainingscomplex op. “Ik was een klein jongetje voor de training. ‘Euh, ja trainer. Ik heb gisteren natuurlijk iets gezegd in de media. Dat was natuurlijk niet de bedoeling.’” Bondscoach Van Gaal reageerde op geheel eigen wijze, vertelde Veltman. “Hij zei: ‘Weet je wat. Dat kan iedereen gebeuren, haha. Ik dacht dat het al online was.’ Dus daar viel wel een last van mijn schouder.”