Verweij viel wat op in Johan Cruijff ArenA: ‘Alle supporters dachten: Wat is dít?’

Het Nederlands elftal verzekerde zich met een overwinning op Ierland van deelname aan het EK, maar kon na afloop niet op verheugde reacties rekenen. Het spel van Oranje liet te wensen over, zo stelde ook Mike Verweij. Tijdens Kick-off van De Telegraaf heeft de journalist verschillende redenen waarom toeschouwers ‘een geweldige rotavond’ hebben gehad.

Nederland won met 1-0 door een doelpunt van Wout Weghorst, maar liet tegen Ierland geen overtuigend spel zien. De voetballerij uitte kritiek op het spel van de ploeg van Ronald Koeman. Verweij zag dat al vóór de aftrap een hekelpunt. “Je kwam de Johan Cruijff ArenA in en toen stond er al een hele moeilijke DJ voor de roltrap”, begint de Ajax-watcher van De Telegraaf.

“Na afloop stond Kris Kross Amsterdam op het veld. Iedereen had echt een geweldige rotavond gehad, want het was echt een wedstrijd die niet om aan te gluren was”, stelt Verweij. Nederland plaatste zich desondanks wel voor het EK. “Gefeliciteerd. Doel bereikt, wel heel knap gedaan van Koeman met alle geblesseerden in zijn selectie”, zegt de journalist vervolgens.

Het optreden van Kris Kross Amsterdam was voor Verweij het grootste minpunt van de voetbalavond. “Het voetbal was niet goed. Dan wordt er na afloop een show gegeven in dat stadion waarvan alle supporters dachten: Wat is dít?” Oranje neemt het dinsdagavond op tegen hekkensluiter Gibraltar. Die ploeg verloor zaterdag met 14-0 van Frankrijk.