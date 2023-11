Vitesse gaat in beroep tegen straf KNVB en dekt zich alvast in tegen NRC-artikel

Vitesse gaat in beroep tegen een boete die de club is opgelegd door de licentiecommissie van de KNVB wegens het niet op tijd informeren over een breuk met huisbank Revolut. Daarnaast dekt de club zich in een officieel communiqué reeds in tegen een artikel dat aanstaande zaterdag zou kunnen verschijnen in het NRC Handelsblad, waarin de band tussen de Arnhemmers en voormalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovich tegen het licht zal worden gehouden.

Vitesse zat vorig jaar ineens zonder vaste huisbank toen de ING de stekker uit de samenwerking trok. In het Litouwse Revolut vond de club begin dit jaar een nieuwe huisbankier, maar dat bleek van korte duur. "Ondanks onveranderde omstandigheden heeft Revolut in de zomer van 2023 de bankrelatie vanuit het niets en zonder enige argumentatie opgezegd", valt te lezen op de clubsite. "Aangezien Vitesse de KNVB hier niet direct over heeft geïnformeerd heeft de licentiecommissie recent besloten om de club hiervoor een boete op te leggen. Vitesse is inmiddels in beroep gegaan tegen dit besluit van de licentiecommissie", vervolgt de club.

Artikel gaat verder onder video

Als argumenten voert algemeen directeur (ad-interim) Peter Rovers aan dat de club juist wachtte met het informeren van de voetbalbond omdat eer nog altijd gesprekken liepen met ING én omdat 'op basis van de moeizame communicatie met Revolut' nog niet werd geconcludeerd dat die partij definitief zou breken met Vitesse. "Nadat ING in een gesprek opnieuw bevestigde de bankrelatie te willen beëindigen wanneer de Russische connectie niet kan worden verbroken en ook verdere communicatie vanuit Revolut uitbleef is door Vitesse melding gedaan bij de KNVB", aldus Rovers.

Russische connectie

Daarmee wordt gedoeld op de overname door de Amerikaan Coley Parry en zijn Common Group, waarvoor de KNVB na veertien maanden nog altijd geen goedkeuring heeft verleend. Parry moet de opvolger worden van de Rus Valery Ojf, die besloot zijn aandelen van de hand te doen na de inval van Rusland in buurland Oekraïne. Namens de licentiecommissie van de voetbalbond doet een forensisch accountantskantoor (Integis) nog altijd onderzoek naar de geldstromen achter de Common Group én de mogelijke invloed die Abramovich in Arnhem zou hebben gehad.

Over de man die tussen 2004 en 2022 eigenaar was van Chelsea verscheen afgelopen week opnieuw een schat aan extra informatie in The Guardian nadat een groot journalistiek onderzoek onder meer voor tientallen miljoenen euro's aan verdachte betalingen ontdekten van en door bedrijven die aan de oligarch kunnen worden gelinkt. Ook PSV-commissaris (en voormalig technisch directeur van zowel Chelsea als Feyenoord) Frank Arnesen werd daarin genoemd.

Ook NRC Handelsblad is bezig met een artikel over de Russische connectie van Vitesse. "Naar verluidt zal NRC aanstaande zaterdag met een artikel naar buiten komen waarin het opnieuw gaat over een mogelijke (indirecte) relatie tussen Roman Abramovich en Vitesse in het verleden. Er zijn een aantal vragen gesteld die wij zo goed als mogelijk hebben beantwoord", zegt Rovers. Hij ontkent opnieuw dat Vitesse van een connectie met Abramovich op de hoogte is (geweest), maar vreest de impact die het artikel op de club kan hebben: "Dat er weer commotie zal ontstaan door nieuwe publicaties is te verwachten. En ook al waren we zelf niet betrokken en kunnen we het verleden ook niet meer veranderen, we blijven er op dit moment heel veel last van houden", aldus de bestuurder.