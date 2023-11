Naam Arnesen duikt op in onderzoek naar verdachte betalingen Chelsea

De naam van PSV-commissaris Frank Arnesen duikt op in een grootschalig journalistiek onderzoek naar een grote groep Russische oligarchen, waaronder voormalig Chelsea-eigenaar Roman Abramovich. Arnesen was tussen 2005 en 2010 werkzaam als technisch directeur van de Londense club en ontving in die periode een verdachte betaling, maar laat zelf weten aan The Guardian dat hij zich niet bewust was dat daarmee mogelijk regels werden overtreden.

Het gaat om een bedrag van 250 duizend pond, omgerekend 287 duizend euro, dat via een offshore bedrijf op de rekening van de Deen terechtkwam. "Arnesen laat The Guardian weten dat hij normaal gesproken zou hebben verwacht dat de betaling, een discretionaire bonus, van Chelsea zou zijn gekomen in plaats van een ander bedrijf, maar was zich er niet van bewust dat daarmee regels overtreden werden", schrijft de krant die zelf ook deelnam aan het onderzoek. Arnesen zou het bedrag ook 'gewoon' hebben opgegeven bij de belastingdienst.

De betaling aan Arnesen is een van de velen die door het onderzoek van een internationale groep onderzoeksjournalisten naar boven is gekomen die betrekking heeft op de periode dat Abramovich tussen 2004 en 2022 eigenaar was van Chelsea. Zo stuit men ook op een betaling van 10 miljoen pond (11,5 miljoen euro) aan Federico Pastorello, een Italiaanse zaakwaarnemer die banden zou hebben met toenmalig Chelsea-trainer Antonio Conte, op 18 juli 2017. Een dag later maakte de club bekend dat Conte zijn contract op Stamford Bridge verlengde.

Verdachte transfers

Ook rond een groot aantal spelerstransfers lijken betalingen te zijn gedaan waarmee Chelsea mogelijk de financial fair play(FFP-)regels heeft omzeild. Zo ontving de zaakwaarnemer van Eden Hazard een bedrag van 7 miljoen euro, een jaar nadat de Belg in 2012 was overgenomen van het Franse Lille OSC. Eenzelfde bedrag zou tussen 2005 en 2017 op de bankrekening van Vladica 'Vlado' Lemic, die een grote rol speelde bij de komst van onder meer Arjen Robben, Nemanja Matic en trainer Carlo Ancelotti. De Serviër Lemic zou goed bevriend zijn met de Nederlandse scout Piet de Visser, die jarenlang voor Abramovich werkte. Daarnaast had hij jarenlang een grote invloed op het transferbeleid van PSV, dat hem in het verleden regelmatig inhuurde als adviseur. Afgelopen zomer dook zijn naam bovendien op bij Ajax, waar hij naast toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat 'een flinke vinger in de pap' had aangaande het aan- en verkoopbeleid, zo wist De Telegraaf te melden.